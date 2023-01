“TopGear moet weer op zoek naar nieuwe presentator”

De kans is vrij groot dat de BBC weer een TopGear-presentator ergens vandaan moet halen.

Je hebt het waarschijnlijk recent wel gehoord: het is weer eens hommeles rondom Jeremy Clarkson en dat leidt ertoe dat Amazon naar verluidt er geen zin meer in heeft met de Brit. Als je mij vraagt is het moeilijk om Clarkson en co als het ware te ‘cancellen’, want het trio is gewoon nog zo goud voor de meeste kijkers. Een andere partij koopt ze dan over en je bent weer terug bij af.

TopGear

Het bewijs dat JC, RH en JM een gat achterlaten waar ze vertrekken is TopGear, het programma dat hun naar de sterren en daar voorbij bracht. Het is alweer sinds 2015 dat de BBC hun contract met Jeremy verbrak en het nieuwe TopGear wil nog niet echt de hit worden die het altijd was. Dat is dan ook onmogelijk, zou je zeggen, maar het wordt door de presentatoren ook niet altijd even makkelijk. De originele bezetting (Chris Evans, Matt LeBlanc en Chris Harris) hield het maar één seizoen vol, twee seizoenen met Rory Reid in plaats van Evans zorgde voor nog een paar leuke afleveringen maar toen gingen zowel Reid als LeBlanc er ook van tussen. De huidige bezetting houdt het ook al sinds 2019 vol en bestaat uit Chris Harris, Andrew ‘Freddie’ Flintoff en Paddy McGuinness.

Flintoff wil weg

Welnu, dat gaat ook niet altijd zonder slag of stoot. Sinds de nieuwe bezetting zijn er al meerdere ongelukken gebeurd tijdens het filmen en in december was een betrekkelijk zwaar ongeluk met Freddie Flintoff gebeurd. Die maakt het onder de omstandigheden goed, maar nu lijkt het erop dat Flintoff kapt met TopGear. De 45-jarige Brit zet in ieder geval zijn tv-carrière even op pauze nadat het ongeluk veel impact maakte op zijn familie. Zijn vrouw en vier kinderen zien immers niet graag hun vader verongelukken voor tv-opnames. Dat deed Flintoff besluiten om het even rustig aan te doen en dat gaat volgens insiders zijn rol bij TopGear kosten.

Gesmeekt

Dat Freddie Flintoff weg wil van tv en TopGear is overigens maar deels zijn eigen beslissing, zijn familie heeft volgens The Sun gesmeekt dat ‘ie het rustig aan doet wat betreft tv. Andere insiders zeggen dat hij na het ongeluk (het is niet bevestigd in welke auto het was maar het zou naar verluidt gaan om de nieuwe Morgan Super3) echt wel dood had kunnen zijn. Momenteel ligt ‘ie dus sowieso even in de lappenmand vanwege het herstel van het ongeluk, maar dit kan een lange pauze worden.

Opvolger

Zoals gezegd kost die pauze naar alle waarschijnlijkheid Freddie Flintoff zijn baan als presentator van TopGear. Dan is de vraag voor het BBC-programma natuurlijk: wie volgt ‘m op? Dat soort speculaties hebben we natuurlijk absoluut nog niet, maar er is wel weer werk aan de winkel om wederom een vervanger te zoeken. Opnames voor een eventueel nieuw seizoen liggen trouwens ook plat vanwege de exit van Flintoff.