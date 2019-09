TopGear presentator zoekt naar relevantie, crasht

Bijna net zo hard als de titel van dit bericht.

TopGear was ooit vaste prik op de zondagavond voor de autoliefhebber. Even auntie Beeb aanvuren en een uurtje genieten van een autoshow mét veel humor en zonder amper vermomde infomercials, heerlijk. Het programma maakte helden van presentators Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Maar na een avondje zonder vlees, ging het allemaal mis. Het oude trio zocht haar heil bij Amazon en de BBC moest op zoek naar nieuw bloed. Tot op heden is dat een proces van hits en misses.

In eerste instantie werd Ferrari-verzamelaar en radioman Chris Evans aan het roer gezet, maar daar werd niemand blij van. Vervolgens leek de oplossing gevonden te zijn in de combo Chris Harris – Matt Leblanc – Rory Reid. Hoewel niet iedereen het met me eens zal zijn, was het programma met deze drie minstens zo vermakelijk als de gemiddelde oude aflevering van TopGear en zeker ook de gemiddelde aflevering van The Grand Tour. Doch Leblanc en Reid poetsten de plaat en werden vervangen door mensen die niemand buiten het Verenigd Koninkrijk kent. Dat op zich is helemaal niet erg, maar het feit dat ze geen Engels praten is minder overkomelijk. Ik heb het een aantal afleveringen geprobeerd, maar ik kan het gewoon niet volgen zonder ondertiteling. Nee, volgens mij ligt dat niet aan mij.

Ik kijk dus al uit naar de terugkeer van Joey (Leblanc), maar ondertussen doet een van de newbies er alles aan om relevantie te verkrijgen volgens een oud recept. Op hetzelfde punt waar Richard Hammond jaren geleden een enorme klapper beleefde met een Jet-auto, ging het fout met Flintoff toen hij net 200 kilometer per uur reed in een Time Bandit trike. Voor mensen die net als ik niet wisten wat dat is: het is een driewielige contraptie waarbij je hoofd de kreukelzone vormt als het misgaat. Ziet eruit als een goed idee.

Maar voordat je denkt dat het dan wel foute boel moet zijn met Flintoff: dat is gezien de luchtige toon van dit bericht uiteraard niet het geval. De voormalig crickettspeler is zo fit als een hoentje. Als we heel cynisch zijn kunnen we dus zeggen ‘missie geslaagd‘. We hebben het immers weer even allemaal over TopGear. Waar ik wel benieuwd naar ben: kijkt er nog iemand naar die het wel kan verstaan?