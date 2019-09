Max Verstappen is van wereldklasse in FIFA

Hij kan ook alles die jongen.

Ze zijn zeldzaam, maar soms heb je even van die momenten waarop je de tijd kan nemen over de belangrijke vragen in het leven. Een van die vragen is ‘wat maakt de ene coureur nou sneller dan de andere?’. Bij veel andere sporten kan je namelijk wel vaak beredeneren waarom iemand goed is, bijvoorbeeld omdat ze veel spiermassa hebben, groot zijn (bij basketbal en volleybal), of misschien juist klein (jockey). En zelfs de ‘softere’ skills zoals een goede techniek zijn vrij rap duidelijk. Zo ziet iedereen wel dat de balaanname van Frenkie de Jong net wat sierlijker, soepeler en beter is dan die van Carsten Jancker.

Bij coureurs en vooral die op het hoogste niveau, zijn de verschillen echter zo klein dat het moeilijk te zeggen is wat nu net die laatste tiende winst oplevert. Zeker nu de verschillen qua gewicht door de FIA grotendeels gemitigeerd zijn. Je kan wel een paar dingen opmerken. Ten eerste: vrouwen zijn tot op heden minder goed gebleken dan mannen (*duikt weg voor de deegroller*). Ten tweede: als coureurs ouder worden, verliezen ze vaak wat pure snelheid, met name over één ronde. Ten derde: als coureurs een dikke klap op hun harsens krijgen, zijn ze daarna soms langzamer (Felipe Massa, Karl Wendlinger). Mijn huidige hypothese: er zit toch wat in de harsens/zenuwbanen van de besten waardoor ze nog sneller en beter kunnen reageren op de input die de auto geeft…Maar is dat dan ook een transferable skill?