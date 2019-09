Honda kan Mercedes dit jaar nog voorbijstreven

Althans, dat denkt Honda zelf.

Honda heeft de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt met haar motor. Althans dat is de algemene gedachte in de paddock. Zeker is dat de Honda’s in ieder geval een stuk minder vaak in rook opgaan achterin de auto’s van Red Bull dan voorheen bij McLaren. Ook qua pure power lijkt er vooruitgang geboekt te zijn, hoewel dat er tijdens de race afgelopen weekend op het powercircuit van Monza niet echt uitkwam.

Aan het eind van de rit was Albon de best gekwalificeerde ‘Honda-man’ met een zesde plaats. Verstappen werd achtste, Kvyat moest zijn auto aan de kant zetten en Gasly haalde de top-10 niet. Voor alle coureurs (behalve Kvyat) zijn er redenen aan te geven waarom het zo liep, maar hoe dan ook hield het niet over. Hoe kijkt Honda zelf aan tegen de motorontwikkeling van dit jaar? AutoSportWeb sprak met Yasuaki Asagi, het hoofd van HRD’s power unit afdeling in Sakura, om dat eens te onderzoeken.

De eerste vraag is natuurlijk hoeveel pk de Honda PU nu levert, maar daar geeft de honcho natuurlijk geen antwoord op los van een besmuikt lachje en de mededeling dat dat geheim is. Wel wil Asagi iets zeggen over de ontwikkeling van de motor dit jaar tot nu toe:

Ik denk dat Spec-2 de nadruk legde op betrouwbaarheid. Spec-3 was een verbetering van de prestaties, vooral gericht op het verbeteren van de prestaties van turbo, met aan de kennis die we hebben vergaard met de Honda Jet. Bij Spec-4 hebben we met name de verbrandingsmotor zelf aangepakt.

Met betrekking tot Spec-4 heeft Asagi het idee dat er nog meer in het vat zit. Sterker nog, hij heeft goede hoop dat Honda nog dit seizoen Mercedes kan inhalen voor wat betreft de kracht van de krachtbron:

Mercedes en Ferrari bijhouden is altijd mijn doel geweest. Maar concreet is dit echter de eerste keer dat we gezien de data die we tijdens het seizoen verzameld hebben denken dat we Mercedes in kunnen halen. Het is moeilijk om te zeggen want zij ontwikkelen zich ook, maar de mogelijkheid bestaat. Ik denk dat het grote doel echter volgend jaar is. Ik wil me daar goed op voorbereiden.

Zoals algemeen wordt aangenomen werd de tweede iteratie van McLaren-Honda mede een fiasco door de eisen die McLaren stelde aan de (omvang van de) motor. Wellicht daarom vraagt de Japanse kwaliteitspublicatie ook nog even wat voor eisen Red Bull zoal aan de fabrikant stelt. Asagi:

Wat in de eerste helft van het seizoen het meest werd gevraagd, waren de prestaties in de kwalificatie. Recent gaat het vooral over de matige starts. Ik zei dat je dat samen moet oplossen (lacht). We delen hetzelfde idee van gezond verstand.

Tenslotte wil men in Japan natuurlijk graag horen of er in Suzuka gewonnen kan worden. De motorenhoncho sluit dat niet uit:

Als Honda wil ik daar goede resultaten behalen. Ik zie dat als het doel. Als we in de buurt van de toppers kunnen komen en het chassis goed is, is het niet vreemd om te winnen. Het hangt ook af van de groei bij de concurrentie. Als hun nieuwe specificaties beter worden dan ik denk, dan wordt het lastig.

Waarvan akte.