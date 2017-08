Waarom is deze Alfa Romeo Giulia ingepakt?

Zo te zien niet omdat het de Sportwagon variant betreft.

Er is namelijk geen dakkapel aan de achterkant van de auto te ontwaren en bovendien weten we inmiddels dat die er ook niet gaat komen. Maar waarom zou Alfa Romeo dan wel een op het oog reguliere Giulia inpakken? Het ding is immers alweer een tijdje op de markt, echter voor een facelift is het nog wat vroeg.

We weten dat er op basis van het Giulia-platform in ieder geval nog een coupé variant komt en een grotere sedan die moet fungeren als de opvolger van de 164 en 166. Als Alfa zou testen met de coupé, zouden we dat waarschijnlijk toch wel kunnen zien aan het koetswerk. Motorionline denkt dan ook dat het meer voor de hand licht dat Alfa hier met een hybride versie van de Giulia aan het testen is.

Tot op heden is er geen sprake van dat Alfa Romeo inderdaad met een hybride variant van de Giulia op de proppen komt. Wél wordt er gespeculeerd dat het eerder aangehaalde nieuwe topmodel, dat baseert op hetzelfde Giorgio-platform als de Giulia, een hybride variant krijgt. Alfa’s moederbedrijf FCA ligt niet bepaald voorop als het gaat om elektrificatie van het modellengamma, maar misschien zien we hier het bewijs dat daar verandering in komt. Dat, of een Italiaan met wat gebrek aan aandacht heeft een pre-productie modelletje op de kop getikt voor weinig.

Bedankt Steven voor de tip!

Image-Credit: Tiny Cars via Facebook