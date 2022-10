Alpine Alpenglow is nieuwe Franse supercar

En de Franse exoten zijn het leukst. Deze Alpine Alpenglow past zo in het rijtje.

De terugkeer van het merk Alpine verloopt tot dusver uitstekend. Natuurlijk, we weten allemaal dat het gewoon Renault Sport uit Dieppe is. Echter, voordat het Renault Sport was, heette die toko ook gewoon Alpine. Zo geforceerd als Cupra of DS Automobiles voelt het dus niet aan. Ook niet omdat er slechts één model gemaakt wordt, de A110 sportwagen. Geen Clio met Alpine-stickers.

Daarnaast zien we diverse Alpine’s op de internationale circuits in diverse raceklasses, met de Formule 1 als hoogtepunt. Heel erg leuk, maar hoe nu verder? Nou, daar komt dus deze Alpen Alpenglow om de hoek kijken. Net als de Alfa Alfetta en Chevy Chevelle maakt de auto gebruik van alliteratie.

Toekomst

De auto moet symbool staan voor de toekomst van Alpine, zowel in esthetisch als technisch opzicht. De Alpine Alpenglow is namelijk ontzettend duurzaam.

De auto ‘staat voor een toekomst waarin zowel raceauto’s als straatuato’s alleen nog schone emissie hebben’. In het geval van deze concept betekent dat het gebruik van waterstof. Deze auto stoot alleen wat stoom uit.

De motor is een verbrandingsmotor, géén elektromotor met brandstofcel. Uiteraard zal het weer toto een discussie leiden: EVangelisten zweren bij een veel te zware accu, terwijl de waterstofmensen nog bewijzen proberen te vinden dat milieuvriendelijk gewonnen kan worden.

Alpine Alpenglow

In het geval van sport- en raceauto’s is het wel logisch. De Formule E bewijst min of meer dat competitie na 10 jaar lange oefenen eigenlijk niet mogelijk is. Op korte, vlakke baantjes met nauwelijks rechte stukken kunnen ze amper drie kwartier volhouden. En voor lichtgewicht sportwagens is een 600 kg zware accu niet de beste basis om mee te beginnen.

Bij Alpine willen ze die discussie niet aanzwengelen, maar nuanceren. Het merk zet namelijk in op een toekomst waarbij ze de beste toepassing per model zoeken. Elektrische auto’s met accu (BEV), waterstofauto’s met brandstofcel (FCEV) en auto’s met waterstof verbrandingsmotor zijn alle drie niet uitgesloten.

Voor de Alpenglow kiest men voor de laatste vanwege het lagere gewicht en een fraai geluid. Technische gegevens en prestatie-opgaven zijn nog niet bekend. De Alpine Alpenglow zal zijn debuut maken op de Salon van Parijs. Wellicht weten tegen die tijd wat meer.

