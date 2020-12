Autoblog garage: chiptuning voor de BMW 325d - Autoblog.nl

Het is tijd voor chiptuning voor de BMW 325d!

Soms moet je even iets bekennen. Niet alles is toevallig met de Autoblog duurtester. Zo wist ik in grote lijnen al welke onderstel-upgrades ik wilde (alhoewel @martijngizmo mij overtuigd had van een andere schroefset). Ook wist ik dat er BBS-velgen onder moesten komen te liggen. Het is immers een BMW en daar horen gewoon BBS-velgen onder. Maar er was één hele grote reden om te kiezen voor een BMW 325dA. Die reden is namelijk de aandrijflijn.

BMW 325d (E91, M57)

Ik twijfelde destijds tussen drie verschillende BMW stationwagons: een 325d Touring (LCI) met M57-motor met 197 pk, een BMW 325d Touring (LCI) met N57-motor en een BMW 525d met N57 motor. Naast de duidelijke verschillen is het grote verschil marges: de 325d met M57-motor levert 197 pk en 400 Nm. Deze motor is prima, maar niet een heel aantrekkelijke propositie.

De M57 325 is namelijk nauwelijks sneller dan een 320d en even dorstig als een 330d. Nu kun je deze met wat modificaties naar 250 pk en 500 Nm brengen. De injectoren en turbo zijn vrij beperkt en de automaat kan niet heel veel extra vermogen aan. Het zijn overigens prima waarden en de M57 is verder een uitstekend blok. Alleen is de 325d duidelijk beperkt ten opzichte van de 330d en 335d.

Dan zit je dus meteen aan het maximum van die motor én de transmissie. Heb je een 197 pk versie, niet getreurd. Ze zijn betrouwbaar en lopen schitterend, alleen de tuningspotentie is beperkt tenzij je bereid bent flink te investeren. Maar ja, als je dan dat toch gaat doen, kies dan meteen voor een 330 of 335d. Let op: BMW wijzigt de motoren niet per definitie op het facelift-moment. Dus bij de E91 LCI kreeg de 330d wél een nieuwe motor (van M57 naar N57), maar de 325d (nog) niet.

BMW 525d (F11, N57)

Een andere auto waar ik naar keek was de 525d. Hier gaat het al een stuk beter. Deze heeft namelijk de N57-motor. Deze is aanzienlijk moderner. In deze specificatie is het eigenlijk een BMW 530d motor, maar dan terug-getuned naar 204 pk en 450 Nm. Het is de perfecte motor, want je kunt eenvoudig meer vermogen hier uit halen. Waarom zou je nog een 530d kopen? Simpel: de versnellingsbak. Als je een automaat hebt, moet je bijzonder goed uitkijken wat je doet.

De N57 levert 450 Nm en dat is precies het maximum wat de bak aan kan volgens ZF. Nu is de grens van ZF vrij bescheiden. Echter, de 530d heeft een veel en veel sterkere automaat die 700 Nm kan hebben. Je wilt dus een 530d dan hebben. Hoe gaaf een 530d ook is, dat was voor mij iets te veel van het goede. Telkens 1.000 of 2.000 euro erbij leggen (want dan heb je pas echt wat) kan eeuwig doorgaan, maar is niet verstandig.

BMW 325d (E91, N57)

En daar komt dan ‘toevallig’ mijn auto voorbij. Leuke geschiedenisles die ik heb gehad van een BMW-technicus: het was de bedoeling dat de 325d eerder een viercilinder werd. Downsizing is al 15 jaar bezig. In samenwerking met Alpina werd er een twin-turbo setup gebouwd voor de 2.0 viercilinder-motor. Het idee was simpel, op deellast kon deze bijna net zo zuinig zijn als een 320d, maar qua vermogen en koppel waren er veel meer reserves. Deze motor is ook daadwerkelijk op de markt gekomen in de BMW 123d en Alpina D3 Bi-Turbo.

Voor de reguliere E90 kwam de motor nét te laat. Daarom werd besloten op het allerlaatst toch een N57D30 te gebruiken, om preciezer te zijn de N57D30U0-specificatie. Deze werd speciaal ‘bedacht’ voor de 325d. Het is in feite een 330d, maar dan begrensd tot 150 kW en 430 Nm. Let wel, dit is vanuit een officieuze bron. Echter, er zijn veel voorbeelden te vinden van de 325d met enorm veel modificaties die met relatief weinig issues rijden. Deze BMW 325d is dus enorm gevoelig voor chiptuning, op een positieve manier.

RealOEM

Volgens BMW zit er overigens wél iets verschil in de motoren, met name de zuigers zouden afwijkend zijn. De vervangingsonderdelen op RealOEM zijn echter exact hetzelfde. Nu kan het zijn dat BMW dit doet om de vervangingsmarkt overzichtelijk te houden. Bij de M57 is het verschil aantoonbaar tussen de 325d en 330d (zoals de turbo en injectoren), met de N57 motoren is er geen verschil tussen de 325 en 330d.

Euro 4

Nu hoor ik u denken: maar waarom niet een 335d kopen? Dat is immers de dikste diesel? Welnu, dat was geen optie. De 335d heeft namelijk niet de N57, maar nog de oude M57-motor. Het grootste nadeel daarvan is de Euro4-certificering. Dat is immers hetzelfde als mijn oude Alfa Romeo. Ik wil nog even een tijdje kunnen rijden en met de Euro5-diesel hoop ik net even een paar jaar langer door te kunnen kachelen.

Er schijnen overigens Euro5-exemplaren te zijn gebouwd van de 335d, maar die zijn zeldzamer dan informatieve en feitelijk juiste Trump-tweets. Bij de 325d en 330d is het label altijd Euro 5 (of zelfs 6). Daarbij, als je gaat kietelen is er niet enorm veel verschil tussen de 330d of 335d. De 330d kan al naar worden gekieteld waarvan de achterbanden het warm krijgen en de 325d dus ook. Althans, dat was mijn theorie.

ZF 6HP28

In tegenstelling to bij de 525d (F10) heeft BMW niet besloten de 325d E90 te voorzien van een automaat die aan zijn maximum zit. Nee, ‘per ongeluk’ zit er een veel te goede automaat in. De BMW 335i benzine heeft de 6HP21, de BMW 335d LCI heeft de ZF 6HP28.

Aangezien de 335i en 325d ongeveer hetzelfde koppel (zo’n 400 Nm) hebben, kun je aannemen dat ze dezelfde bak hebben. Maar nee, BMW had waarschijnlijk niet verwacht dat er veel 325d’s verkocht gingen worden en leverde de ZF 6HP28. Het is dezelfde transmissie als de Jaguar toepast in de XF-RS, bijvoorbeeld. Dus zowel de motor als de transmissie van de 325d hebben werkelijk enorme reserves.

Van Vught Tuning

Die vermogens moeten dus aangesproken worden. Maar door wie? Overal zijn tuners die mooie dingen beloven. Collega @martijnGizmo wees mij op Van Vught Tuning in Marum. Dit zijn niet zomaar chiptuners, maar echt specialisten als het gaat om VAG-producten, dieseltuning én BMW’s. Als eigenaar van een BMW diesel klinkt dat dus als muziek in de oren. Op naar Marum!

Marum ligt in het hoge noorden. Dat lijkt heel erg onhandig, maar dat is het dus niet. Je hebt namelijk meteen een lange rit voor de boeg. Dan vang je nog even wat meer context op voordat je gaat en merk je de verschillen des te beter. Althans, dat was de uitleg van Martijn en niemand die aan zijn wijze tuningswoorden twijfelt.

100 km/u

De tuner in Marum ligt naast de snelweg. Dus het is even rijden, maar je kunt wel doorrijden. Het nadeel: ik had de afspraak heel vroeg gemaakt. Dat betekent dat je ‘130’ km/u kunt rijden op (een gedeelte van) de heenweg en op de terugweg maar 100 km/u. Gelukkig ligt Marum dusdanig ver in het noorden dat een ritje door Duitsland geen probleem is als je weer snel naar het zuiden wil.

Voordat de tuning uitgevoerd werd, wordt er eerst gekeken hoe de motor is. Dat betekent dus een rollenbanktest. Het scheelt een beetje per auto of het vermogen wel of niet gehaald wordt. Sommige auto’s hebben een vrij conservatieve opgave (hallo Porsche!) en sommige fabrikante gaven de motoren een zeer optimistische waarde (hallo TVR!). Hoe doet de BMW 325d het? De auto werd op de rollenbank gezet, de motor mocht gaan loeien en het resultaat: eh, niet al te best.

182 pk.

De eerste ronde was niet al te best. 182 pk. De tweede ronde ging slechter: 175 pk. Ouch. Ik vermoedde al dat ‘ie iets inhield, maar niet dat het zo bar gesteld was. Vijf runs later was het nog steeds tussen de 175 en 180 pk. Ergens zat er een lek, was de consensus. Alle slangen, de intercooler, luchtfilter en dergelijke werden allemaal nagekeken en opnieuw gemonteerd. Alles moest nu goed zijn. Het resultaat. 172 pk! Omdat alles er perfect uitzag, werd vermoed dat het wellicht kon liggen aan de ECU.

BMW 325d chiptuning

Wellicht dat eerder een EGR of iets dergelijks is uitgeschreven en dat dat niet correct is verlopen. Daarom werd eerst de standaard programmering erop gezet, de tune zoals BMW deze heeft geschreven. Het resultaat: 175 pk! Jaja, dat schiet lekker op. Volgens Van Vught moest de N57 minimaal 200 tot 210 pk doen. Nadat alles bekeken werd en alles in orde was, werd de motor voorzien van de tuning. Het resultaat: 179 pk. Niets 300 pk, niet eens de standaard 200 pk. Zo rond de 180 stuks was het maximale. Vervolgens waren er ook andere mensen aan de beurt voor tuning voor hun auto, dus werd het even wachten voor mij. Gelukkig was er een kantine voor klanten waar ik even kon werken en dit artikel typen over chiptuning van de BMW 325d.

Alles proberen

En nog een paar andere artikelen (zoals dit lijstje), want vijf uur later zaten we nog te wachten. Het is niet dat ze bij Van Vught niets deden. Ze waren constant met de auto bezig. Er is van alles geprobeerd: tuning, EGR eraf, swirlflap-delete, alles er weer op, het basis programma, de originele BMW tune. Het resultaat bleef 175 tot 180 pk. Een beetje gezonde 320d van dezelfde leeftijd zal mij er dus uitrijden. Op zich is het koppel niet verkeerd en loopt de zescilinder zijdezacht. Dus echt klachten heb ik verder niet. Alleen het idee dat we de auto iets meer vermogen konden geven, bleef uit.

De tuner in kwestie kan hier overigens niets aan doen. Ik kwam immers aanrijden met een auto met een ‘defect’. Of in elk geval een auto die niet functioneerde zoals het hoorde. Alleen was ik er niet op de hoogte van. Bummer.

Nadat de meeste afspraken voor chiptuning (allemaal wel in een keer goed) verlopen waren, bleef Van Vught mij vriendelijk helpen. Alleen waren er telkens minder opties. De auto was in goede conditie, alles functioneerde prima en die motor moest met gemak meer paarden kunnen leveren. Ze gaven echter niet thuis, de chiptuning op de BMW 325d leek niet aan te slaan. Toen vroeg hij nogmaals specifiek naar de xHP-software die ik heb geïnstalleerd. Want alles wees erop dat de bak de motor begrensde. Hoe is dat verlopen?

XHP transmissietuning

Vol trots kon ik mede delen dat ik dat allemaal zelf heb gedaan. In een uur tijd had ik de automaat aangepast. Toch raadde Van Vught mij even aan om daar naar te kijken. Het kon namelijk niet anders zijn dan dat de begrenzing ‘uit de bak’ kwam. Anders was het euvel absoluut gevonden. Ondanks de motor nu veel vermogen moet kunnen leveren, was het waarschijnlijk de transmissie die de motor alsnog begrensde. Waarom deze dat deed op zo’n specifieke wijze, was niet duidelijk. Helaas had ik de benodigde WiFi-dongel niet mee. Anders konden we het ter plekke doen.

Ik kreeg de instructie mee om naar huis te gaan en daar de baksoftware eraf te halen. Dan zou de bak ‘vrij’ lopen en de motor zijn volle vermogen leveren. Onverrichte zake keerde ik huiswaarts. Ik wilde afrekenen, maar daar wilde ze bij Van Vught nog niets van weten want ‘jij hebt je vermogen nog niet dat wij beloofd hebben’. Wel reed ik weg met de aangepaste ECU. Mocht de begrenzing vanuit de bak komen, dan zou de motor daarna wel veel meer vermogen moeten leveren.

OBD Dongel

Thuis aangekomen wilde ik het meteen regelen, maar het was een zaterdag waarbij zaterdag dingen gedaan moesten worden. Denk aan honden uitlaten, boodschappen doen en het uitstellen van de bering opruimen. Heel gezellig, maar ik wilde die baksoftware toch even snel uitvogelen. Toen ik eindelijk de laatste paar champignons in de koelkast had ingedeeld rende ik zo snel mogelijk naar buiten om de OBD-dongel te monteren en het xHP-programma te starten.

Ik had er eigenlijk niet zoveel zin in om de baksoftware eraf te halen. Deze beviel namelijk heel erg goed. Anderzijds moest ik even testen of het verwijderden van de software goed uit zou pakken. Ik opende de app en kijk meteen even naar de instellingen. NEE!!!

Het schaamrood spatte van mijn kaken. Bij het installeren had ik namelijk een paar vinkjes aangezet. Denk bijvoorbeeld aan de indicator die weergeeft in welke versnelling je rijdt. Maar er stond er nog eentje aan: Torque Limiter. Het zal toch niet???

Torque limiter

De Torque limiter is handig voor hele grote tuningsprojecten. Denk aan situaties waarbij je van punt a naar punt b moet rijden waarbij je wél de motor zwaar hebt aangepast, maar de bak nog niet. Snelheid is niet van belang, maar je wil de automaat niet belasten. Dit is een essentiële instelling als je te maken hebt met een motor die heel dicht (of over) de maximumcapaciteit zit van wat de transmissie kan leveren. De software begrenst de boel op zo’n 180 pk en 380 Nm… Precies de waardes die we er bij Van Vught telkens uit haalden. Kortom, even de baksoftware aanpassen.

Kinderspel

De bak opnieuw flashen is kinderspel. Je vinkt de nieuwe instellingen aan en je start de flash. Twee minuten later is alles al geïnstalleerd. Mijn vriendin was nu ook wel heel benieuwd naar mijn ‘wonderlijke motoriek’ en vooral of de auto nu wél sneller was. Om het even uit te vogelen gingen we naar de snelweg. Tijdens het rijden op de weg er naar toe probeerde ik al een hint te bespeuren.

Onwillekeurig denk je dat de motor iets anders gaat lopen of een andere koppelkromme heeft. Maar eigenlijk merkte je er niets van. Het was vrij lastig om iets te detecteren. Want de motor leek zelfs iets smeuïger en soepeler te lopen, maar niet zozeer sneller. Dan ligt het toch aan de verkeerde software en moet de flash er toch echt af. Aan de andere kant, hoe vaak geef je echt goed gas in de bebouwde kom? Precies. Een kikvorsman-outfit kun je ook niet testen in de badkuip.

Snelweg na chiptuning BMW 325d

Toch maar even de snelweg op. Misschien dat je met volgas of een hoger toerental wat meer merkt. Bij het oprijden van de snelweg zat er (uiteraard) een Corsa EcoFlex voor ons. Eentje die eerder het minimale verbruik, dan het maximale vermogen wilde halen. Dus we gaan met de Corsa mee en wachten op een gaatje op de linkerrij. Een Mercedes C-klasse prikt er nog snel voor, daarna volgen de Corsa en ik. Na een paar vrachtauto’s ingehaald te hebben gaat de Corsa naar rechts en heb ik even de ruimte. Het dieselpedaal gaat helemaal naar het tapijt.

Heel even wachten totdat de turbo is opgespoeld. De auto pakt mooi op en accelereert. Oh, en wacht. Waarom zit ik bijna VOL achterin de bips van een C350e? De Mercedes geeft ruim baan. Nogmaals dat pedaal naar beneden. Je voelt de kont zakken en met de meest comfortabele duw word je naar voren gestuwd. Binnen een mum van tijd staat de teller daar waar deze in Nederland ab-so-luut niet mag staan. Na iets meer dan 10 tellen staat er een driecijferig getal op de klok dat begint met een 2… Van 100 naar 200 accelereren (wat we niet gedaan hebben) duurde gevoelsmatig minder dan 15 seconden. Dit moeten we maar eens gaan meten, maar het verschil is werkelijk enorm. En vrij illegaal, dus zoeken we een andere methode om te merken hoe snel de auto is geworden.

Accelereren na chiptuning BMW 325d

Als je wil accelereren moet je dus bij een lage snelheid beginnen. Dus we gaan direct de snelweg af om weer erop te gaan. Met 50 km/u bij de invoegstrook het pretpedaal helemaal naar beneden: de achterbanden stribbelen wat tegen, iets dat bevestigd wordt door een flikkerend tractiecontrolelampje. Aan het einde van de invoegstrook staat de snelheid al op 180 km/u. Dames en heren: de 325d vliegt. En ja, het was volledig mijn schuld dat de BMW 325d chiptuning niet direct werkte.

Daarna een paar stoplichtpsrintjes. Hierbij merk je dat de auto enkel achterwielaandrijving heeft. Het komt allemaal wat onhandig van zijn plaats. Maar, eenmaal in zijn de derde versnelling is de auto in zijn element. Op een golf van koppel wordt je naar elke gewenste snelheid geduwd. Dit moet geweldig zijn om mee door Duitsland te blazen. Drehmoment ohne Ende.

Verschil chiptuning BMW 325d

Nu is het niet de eerst keer dat ik in een auto met een dergelijk vermogen zit. Sterker nog, er zijn zat snellere auto’s die ik heb meegemaakt. Het grote verschil? Het is je eigen auto die eerst trager was. Kijk, bij een Nissan GT-R, Porsche 911 of Jaguar XKR weet je dat het enorm hard gaat. Dan stel je je er op in. Nu zit je in je eigen vertrouwde omgeving, met je eigen pepermunt aan boord, met je eigen muziek uit de speakers en je eigen gezin. En ineens gaat alles in die vertrouwde wereld heel erg veel sneller.

Rollenbank na BMW 325d chiptuning

Kortom: deze auto is getuned, zoveel is duidelijk. De motor levert beduidend meer vermogen. Alleen hoeveel? Volgens Van Vught tuning kan de 330d met N57-motor getild worden naar 300 pk en 600 Nm. Gevoelsmatig lijkt dat te kloppen. Zeker weten doe ik het niet, want de auto is nog niet op de rollenbank geweest. Die maandag bel ik Johan Van Vught om te vertellen dat ik zelf de boel op torque limiters heb gezet. Alsof je de huisarts moet vertellen dat je zelf je testikels in een tosti-ijzer hebt geklemd. Gelukkig was hij heel erg sportief en kon hij er wel degelijk om lachen.

Kortom, de BMW is getuned en niet zo klein beetje ook. Er staat een afspraak om de auto op de rollenbank te zetten om te kijken wat er nu werkelijk uit komt. Voor nu is het nog even gokken, maar zo rond die 300 pk lijkt heel goed mogelijk. Hebben we onbedoeld toch een cliffhanger.

