Toto Wolff gaat keihard cashen met verkoop Mercedes-aandelen

De bankrekening van Toto Wolff wordt binnenkort flink gespekt.

Toto Wolff is niet zomaar een teambaas die even aan de kant geschoven kan worden als dat uitkomt. Hij is ook de CEO van het team en bovendien mede-eigenaar. Wolff is namelijk een handige zakenman, die al sinds de jaren ’90 investeert in allerlei bedrijven. Hij kocht in 2013 een derde van de aandelen in het Mercedes-team.

Toto Wolff heeft besloten dat het nu het moment is om te cashen. Volgens The Financial Times gaat hij een deel van zijn aandelen verpatsen. 5% om precies te zijn. Dat wil zeggen: 5% van de totale aandelen. Wolff zou in vergevorderde gesprekken zijn met George Kurtz, CEO van CrowdStrike. Die kennen we als prominente sponsor van het Mercedes.

Momenteel zijn de aandelen evenredig verdeeld over drie partijen: Mercedes, Toto Wolff en Ineos. De verkoop van de aandelen zou verder niks veranderen aan de positie van Toto Wolff als teambaas en CEO.

Sinds Toto Wolff zich in 2013 inkocht is de waarde van het team door het dak gegaan. Dat komt deels door de successen van Mercedes, maar vooral ook door groeiende populariteit van de sport in zijn geheel. Mede dankzij Netflix is de Formule 1 nu groter dan ooit.

De huidige waarde van het team wordt geschat op meer dan 5 miljard euro. Als Toto Wolff 5% van de aandelen verkoopt harkt hij dus dik 250 miljoen binnen. Diezelfde aandelen heeft hij naar schatting gekocht voor een luttele 6 miljoen. Katsjing!

Bron: Financial Times