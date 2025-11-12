Automobilisten van middelbare leeftijd snappen er niks van

Dat zeggen wij niet, maar een nieuw onderzoek.

Bij nat wegdek heb je een langere remweg, dat snapt iedereen. Toch wordt vaak nog onderschat hoe groot het verschil nu écht is. Je moet eigenlijk de afstand die je normaal aanhoudt verdubbelen, zo luidt het advies van de instanties.

Onderzoeksbureau OnePoll heeft in opdracht van Apollo Tyres onderzocht in hoeverre mensen de remweg op nat wegdek onderschatten. Wat blijkt? Slechts 22% van de mensen weet dat het de remweg verdubbelt onder natte omstandigheden. Volgens het onderzoek geldt voor 53% van de automobilisten dat ze de remweg onderschatten of zich niet bewust zijn van een veilige remweg.

Ergens is dit niet verrassend. Wel verrassend is de leeftijdscategorie die het minst op de hoogte is. Dat zijn volgens het onderzoek automobilisten tussen de 45 en de 54 jaar. In deze leeftijdscategorie was maar 13% op de hoogte van de richtlijn. Verschillen tussen man en vrouw zijn potentieel ook nog interessant, maar daar is helaas niet naar gekeken.

Wat je remweg daadwerkelijk is hangt natuurlijk sterk af van je banden. Dat is ook iets waar veel mensen geen oog voor hebben. Mensen rijden doodleuk met levensgevaarlijke C-merk banden of compleet versleten banden. Dat is overigens geen uitkomst van het onderzoek, dat zeggen wij gewoon op eigen titel.

In hoeverre hou jij rekening met een extra lange remweg op een nat wegdek? Laat dat vooral even weten in de reacties. Wie weet kun je daarmee het imago van automobilisten van middelbare leeftijd weer een beetje opvijzelen.

Foto: Ferrari 296 GTB op een nat wegdek, vastgelegd door @basfransencarphotography