Automobilisten van middelbare leeftijd snappen er niks van

Dat zeggen wij niet, maar een nieuw onderzoek.
Bij nat wegdek heb je een langere remweg, dat snapt iedereen. Toch wordt vaak nog onderschat hoe groot het verschil nu écht is. Je moet eigenlijk de afstand die je normaal aanhoudt verdubbelen, zo luidt het advies van de instanties.
Onderzoeksbureau OnePoll heeft in opdracht van Apollo Tyres onderzocht in hoeverre mensen de remweg op nat wegdek onderschatten. Wat blijkt? Slechts 22% van de mensen weet dat het de remweg verdubbelt onder natte omstandigheden. Volgens het onderzoek geldt voor 53% van de automobilisten dat ze de remweg onderschatten of zich niet bewust zijn van een veilige remweg.
Ergens is dit niet verrassend. Wel verrassend is de leeftijdscategorie die het minst op de hoogte is. Dat zijn volgens het onderzoek automobilisten tussen de 45 en de 54 jaar. In deze leeftijdscategorie was maar 13% op de hoogte van de richtlijn. Verschillen tussen man en vrouw zijn potentieel ook nog interessant, maar daar is helaas niet naar gekeken.
Wat je remweg daadwerkelijk is hangt natuurlijk sterk af van je banden. Dat is ook iets waar veel mensen geen oog voor hebben. Mensen rijden doodleuk met levensgevaarlijke C-merk banden of compleet versleten banden. Dat is overigens geen uitkomst van het onderzoek, dat zeggen wij gewoon op eigen titel.
In hoeverre hou jij rekening met een extra lange remweg op een nat wegdek? Laat dat vooral even weten in de reacties. Wie weet kun je daarmee het imago van automobilisten van middelbare leeftijd weer een beetje opvijzelen.
Foto: Ferrari 296 GTB op een nat wegdek, vastgelegd door @basfransencarphotography
Reacties
991TurboS zegt
Ik val in de besproken leeftijdscategorie en kan zeggen dat mijn remweg bijna altijd ongeveer gelijk is vanuit dezelfde snelheid. Het is niet zo dat ik dagelijks een noodstop maak. Dan geldt de langere remweg namelijk wel. Eigenlijk vanaf het moment dat je boven gemiddeld van de remmen gaat vergen.
Maar bij gewoon normaal rijden en normaal rustig remmen is er geen verschil.
maarteno zegt
Gast! Dat is toch het hele f#cking punt…het gaat niet over normaal gecontroleerd remmen, het gaat om die noodstop omdat er iets voor je neus gebeurt wat je niet had verwacht. En dan vind ik het toch vaak stuitend hoeveel mensen maar gewoon door stampen als het regent. Nu heb ik bovengemiddeld brede en sportieve banden en alleen achterwielaandrijving, dus ook bovengemiddeld kans op aquaplaning. Maar snap toch niet hoe anderen maar blind doorknallen, zelfs AWD helpt je niet als je gaat glijden. Alleen ‘betere’ banden.
mashell zegt
Welke richtlijn?
Bij natte omstandigheden is de remweg bij een noodstop langer, het zicht is ook slechter dus dan rijdt je ook minder snel (hier in Duitsland) en met meer afstand. Met de 100 km/h die we in Nederland mogen (omdat de boeren zo nodig kiloknallers voor buitenlandse supermarkten moeten produceren) maakt het allemaal niet zo veel uit.
leefvrij zegt
4 seconden afstand bij 100 km/h is 111 meter.
rijnounsdoor zegt
Ben altijd erg bezig met goede banden. In de familieauto ben er ik bewust van, maar scheelt de regen bij normaal rijden niet schokkend veel. Bij de sportauto gigantisch. Ook buitentemperatuur, regen, staande plassen en zelfs 0,2 bar is een groot en merkbaar verschil.
Zoab, nieuw asfalt, oud asfalt, hobbels, beton. Allemaal een groot verschil.
theracingelf zegt
Mensen onderschatten vooral hoe hard een auto überhaupt kan remmen, ook op een nat wegdek.
maarteno zegt
helaas overschatten ze zichzelf in hoe snel ze reageren…
bmw1cabrio zegt
Denk dat de vraagstelling ook bepalend is voor de antwoorden. Die leeftijdscategorie rijdt waarschijnlijk in duurdere en wellicht elektrische of hybride wagens met generatief remmen.
Bij normaal rustig remmen verandert je remweg dan inderdaad niet. Wel bij flink remmen of een noodstop natuurlijk.
potver7 zegt
Waar is de link naar het onderzoek, hoe groot was de steekproef, het percentage respondenten en hoe zijn de ondervraagden geselecteerd? En met welke foutmarge moeten we rekening houden? Is hier sprake van correlatie of van causaliteit?
Er komen hier op AB iets teveel ‘onderzoekjes’ langs van bedrijven die vooral uit zijn op aandacht, waarbij op zich interessante onderzoeksonderwerpen zodanig labbekakkerig worden onderzocht dat je helemaal niks kunt met de output – behalve ervoor zorgen dat zoveel mogelijk media ze tot Sint Juttemis blijven herkauwen.
ghengiskhan zegt
Je bedoelt: wie betaalt, bepaalt?
Onehp zegt
Misschien omdat middelbare leeftijd bestuurder weet dat dit pure BS is?
Als je remweg 2x langer is heb je echt een heel slechte band, dat lijkt me een veel groter probleem!
De band die ik nu rijdt heeft ~22% meer remafstand nodig op natte ondergrond, en dat loopt gelijk bij alle kwaliteits sportbanden die ik doorgaans koop.
Ze staan daarmee nog steeds sneller stil op natte ondergrond dan de gemiddelde china budgetband in het droge!