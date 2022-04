Nikita Mazepin’s optrekje van €120 miljoen in beslag genomen

Eerst zijn baan kwijt en nu wordt ook nog eens zijn huis afgepakt: het zit Nikita Mazepin allemaal niet mee.

Als je vader een Russische oligarch is heeft dat zo zijn voordelen. Je kunt bijvoorbeeld een zitje in de Formule 1 krijgen, ten koste van coureurs met meer talent. Ook kun je bijvoorbeeld in een huis van €120 miljoen aan de Middellandse Zee wonen.

Als je vader een Russisch oligarch is, heeft dat ook nadelen. Op het moment dat Poetin een oorlog begint (om maar iets te noemen), kun je al het bovenstaande kwijtraken. Aan de F1-carrière van Nikita Mazepin is al abrupt een einde gekomen en nu is ook het huis dat hij met zijn vader in Sardinië heeft in beslag genomen.

In tegenstelling tot de Nederlanders, gaan de Italianen wél voortvarend te werk met het beslag leggen op Russische eigendommen. Daar is nu ook Nikita Mazepin achter gekomen. De Italiaanse politie heeft namelijk vandaag beslag gelegd op ‘zijn’ huis in Sardinië.

Het gaat om een villa met 25 kamers en een zwembad, gelegen op een prachtige locatie met uitzicht over de Middellandse Zee. Hier kan Nikita Mazepin dus niet meer zijn vrije tijd doorbrengen. En hij heeft op het moment juist veel vrije tijd.

Op deze manier ondervindt Nikita Mazepin dus voor het eerst nadelen van het feit dat hij een miljardairszoontje is. Nu is het ook heel vervelend voor hem dat zijn carrière in rook opgaat vanwege zaken waar hij geen invloed op heeft. Toch zullen er mensen zijn die zwaarder getroffen zijn door de expansiedrift van Poetin. De familie Mazepin zal ongetwijfeld nog een paar andere optrekjes hebben waar het heel fijn toeven is.

