Toto Wolff haat Drive to Survive op Netflix

De Mercedes-teambaas Toto Wolff haat Drive to Survive. Hij zit er zelf dan ook in.

Nog heel eventjes wachten, en dan kunnen we genieten van F1-spektakel. Dan bedoelen we niet het nieuwe seizoen van de Formule 1, maar van het F1-programma Drive to Survive. In veel gevallen is er veel meer drama en hectiek dan dat je in een seizoen meekrijgt.

Kijk maar eens goed. Auto’s maken ineens andere geluiden, de Formule E-commentator geeft spannend commentaar tijdens vrije trainingen (ja, echt waar) en er zijn vetes die compleet aan ons voorbij zijn gegaan.

Vetes

Een vete die ons absoluut niet is ontgaan, is die tussen Hamilton en Verstappen. Red Bull tegen Mercedes. Horner tegen Toto Wolff. Met name die laatste wist zich enorm te profileren op de camera.

Net als veel andere topsporters kan hij extreem slecht tegen zijn verlies. Helaas voor hem wordt alles op camera vastgelegd en daar is hij niet al te blij mee. Dat laat Toto Wolff weten aan The Irish Indepent (ja, dat is ook een kwaliteitspublicatie).

Toto Wolff haat Drive to Survive

Sterker nog, Toto Wollf geeft aan dat ‘het haat’. Dan bedoelt hij dit nieuwe seizoen. hij heeft nu de eerste twee afleveringen gezien en hij is er nu al klaar mee.

We zijn nu delnemers. We zijn er langzaam in gegroeid. Ik heb nooit een camera op mijn gezicht gewild. Het hoort bij mijn baan, ik moet over auto’s en de zakelijke kant van de F1 praten. Maar plotseling realiseer je je dat het zo groot is geworden wereldwijd, met een nieuw – en jonger – publiek. Toto Wolff, haat Drive to Survive, net als alle kenners.

Dan zijn we benieuwd wat Toto Wolff vindt van de rest van het seizoen. De Oostenrijker heeft zich namelijk meerdere malen van zijn, eh, emotionele kant laten zien.

Het resulteerde en epische memes en natuurlijk de nodige soundbites. Ook kun je natuurlijk gewoon even de video der videos bekijken. Daar heb je helemaal geen Drive to Survive voor nodig:

