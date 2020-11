Toto Wolff is bang voor Honda in 2021? - Autoblog.nl

Waarom zou Wolff bang voor Honda zijn? Mercedes is toch véél beter?

Het F1-seizoen loopt weer op zijn einde. Net als 2014, 2015, 2017, 2018 en 2019 was er niet echt heel erg veel spannends aan, op een paar incidentele races. En ergens was de ‘titelstrijd’ in 2016 ook niet echt spannend. Rosberg hoefde de laatste vier races immers alleen maar als tweede te finishen. Iets dat in de Mercedes van toen vrij eenvoudig was.

Wereldtitels

Indrukwekkend

De 7 wereldtitels en rijderstitels van Mercedes zijn bijzonder indrukwekkend. Een dergelijke dominantie heeft de sport nog nooit eerder meegemaakt. Het enige nadeel voor Mercedes en de uitstekende coureurs: er was geen concurrentie.

Het is een beetje zoals Audi op Le Mans tussen 2010 en 2014. Winnen van een Pescarolo, verdwaalde Cadillac en een paar Domes, Zyteks en Dallara’s is niet zo moeilijk als je een compleet fabrieksteam tot je beschikking hebt.

Toto Wolff bang voor Honda?

Maar volgend jaar moet er dan weerstand komen voor Mercedes. Volgens Toto Wolff gaat dat Red Bull worden. De werkgever van Max Verstappen wordt getipt als de grote uitdager van Mercedes, door Mercedes. Dat laat Mercedes baas Toto Wolff weten aan Autosport:

We maken ons altijd zorgen. Je kan wel zeggen dat we dit seizoen met de grootst mogelijk overmacht hebben gewonnen, maar er deden maar 3 auto’s mee. Max doet het geweldig. Hij presteert boven de kunnen van zijn auto uit. Daarom denk ik dat Honda ons volgend jaar gaat uidagen. Honda zal het uiterste eruit willen halen in laatste jaar, Red Bull houdt iedereen gemotiveerd en dan is er natuurlijk Max… Toto Wolff, is al zeven jaar zeer bescheiden.

Meer glans

Natuurlijk moet Toto Wolff dit zeggen. Hij wil immers de behaalde successen meer glans geven in plaats van te zeggen dat je met een F1-auto hebt gewonen van 18 andere ‘F1.5’-auto’s. Waar Wolff een punt kan hebben is dat Honda de introductie van de nieuwe motor een jaar vervroegen.

De motor van 2022 gaat in 2021 gebruikt worden, omdat Honda er na 2021 immers uit stapt. We zijn benieuwd of Toto Wolff daadwerkelijk bang is voor Honda. Tijdens dit seizoen was het verschil enorm groot tussen de motoren. Zowel qua performance als betrouwbaarheid. Dus ook al maakt Honda een grote stap, dan nog is de kans niet aannemelijk.