Toto Wolff: Max Verstappen had straf moeten krijgen

Toto hoopt dat Max degradeert.

De spanning en sensatie in de Formule 1 beperkte zich gisteren niet alleen tot de kwalificatie zelf, ook nadat de vlag was gevallen bleven we de paddock nog even gebiologeerd volgen. Aan het einde van de sessie leek Verstappen namelijk Bottas te hinderen tijdens diens eerste snelle ronde. De stewards hadden dat ook gezien, want even later verscheen onder in beeld de mededeling dat het incident na de sessie onderzocht zou worden.

Persoonlijk zag ik na het zien van de beelden de bui al hangen, maar gelukkig bepaalden de stewards een week na de controverse van Amerika dat Max geen blaam trof. Zodoende kan de Nederlander vanavond alsnog opgaan voor zijn derde zege na evenzoveel demoties van Daniil Kvyat.

Wij zijn natuurlijk blij met dit oordeel, maar Toto Wolff is er niet zo over te spreken. De teambaas laat in zijn commentaar aan Autosport blijken dat de druiven zuur zijn:

De laatste zeven dagen zijn niet bepaald de beste voor wat betreft beslissingen van de FIA aangaat.

We hebben zelf de indruk dat deze mening ingegeven is door het feit dat Toto het wel oké vindt als Max een Ferrari inhaalt, maar iets minder oké vindt als MV33 een Silberpfeil in de weg zit. Of ben je het wel eens met de beoordeling van Wolff?