Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Mexico 2017 [updated]

Kvyat heeft een demotie ontvangen en we weten wat dat betekent. Verstappen was pardoes het snelste in VT3, met een nieuw absoluut ronderecord. Kan niet anders dan dat hij zijn RB13 op pole prikt, toch?

Aiii caramba hermano! Dit weekend staat de Grand Prix van Mexico weer op de kalender. Na een absentie van een decennium of twee worden er sinds enkele jaren weer F1 races verreden op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Het circuit dat is vernoemd naar twee Mexicaanse racebroers die stierven in het harnas, is voor de race van dit jaar lichtjes aangepast om afsnijden te voorkomen. Dus moet er morgen in de race op een andere manier voor spektakel gezorgd worden. Afgaande op de laatste vrije training zijn de voortekenen in ieder geval goed. De mannen van Red Bull Racing, Mercedes én Ferrari zaten allemaal binnen slechts enkele tienden van elkaar. Spann0nd!

Q1:

Thuisheld Perez neemt tijdens de sessie even de tijd om iedereen te bedanken voor de support over de boordradio. Spreekt trouwens ook verrassend goed Spaans die Checo. Uitslover. Slecht nieuws is er meteen te melden voor Pierre Gasly. Zijn monteurs blijken er niet in geslaagd te zijn om de STR12 weer paraat te krijgen voor de race na een motorfaal in de derde vrije training. Tot overmaat van ramp wordt de Fransman wel nog even verordonneerd zijn racepak aan te trekken. Allemaal moeite voor niks. Enfin, dat is dus al een man die in Q2 aan de kant kan blijven zitten, nog vier te gaan.

Bij McLaren-Honda zijn de problemen ook onverminderd groot. Of nou ja, qua pure snelheid gaat het stapje voor stapje wat beter, maar de betrouwbaarheid is nog altijd zeer matig. Collega @willeme merkt op dat de McLarens nog steeds ontiegelijk gaar klinken op de overrun en gebruikt een epische analogie die ik hier niet kan herhalen. Hoe dan ook moest er weer vanalles gewisseld worden op de auto’s en de vraag is dus in hoeverre het überhaupt zin heeft voor de Macca’s om hun best te doen in de kwalificatie. De rijders denken daar kennelijk anders over. Alonso zet zelfs de snelste tijd van iedereen neer in de tweede sector en dat gewoon op dezelfde banden als de toppers.

Maar zoals altijd gaat Q1 vooral om de mindere goden. Dat blijken in dit geval naast de onfortuinlijke Gasly de twee Saubers en de twee hazen te zijn. Silver lining voor Sauber: in dit geval staan de blauwe bolides voor de grauwe bolides.

Q2:

Gaat iedereen rijden met de ultrasofts, of proberen sommigen zicht door Q2 te wringen op de supersofts om morgen later te kunnen stoppen? Vooraf werd gespeculeerd dat het tweede scenario weleens gebruikt zou kunnen worden, maar al snel blijkt dat iedereen toch op het paars gestreepte rubber rolt.

Brendon Hartley houdt al snel op met rollen, want in navolging van teamgenoot Gasly in VT3 krijgt ook hij te maken met motorpech. Ergens op de wereld zit een Rus besmuikt te grinnikken.

Ondertussen kan Max Verstappen breeduit lachen. Hij maakt zijn intenties duidelijk door een 1:16.524 neer te zetten. BAM! Een halve seconde sneller dan Hamilton. Een halve seconde sneller dan Vettel. De twee viervoudig kampioenen wacht de moeilijke taak om dat nog goed te maken met een magische motorbutton in Q3. Ricciardo komt trouwens ook niet in de buurt van Max, maar misschien ligt het aan het feit dat Max zijn snelle tijd neerzette in zijn tweede getimede rondje. Max is echter niet zo geslepen om dat even onder de pet te houden voor Q3, maar laat het iedereen weten op de radio.

Achter de gebruikelijke zes redden ook de twee (sneller wordende) Renaults en de Force India’s Q3. Q2 betekent daarmee het eindpunt voor Massa, Stroll, Hartley, Vandoorne en Alonso. De McLarens nemen zoals min of meer verwacht niet de moeite om een tijd neer te zetten.

Q3:

Wordt het de eerste pole voor VER? In Monza hadden we al het gevoel dat het zou kunnen gebeuren in de regen, maar hier lijkt hij nog meer kans te hebben. De grootste concurrenten heten Hamilton, Vettel en Bottas. Bottas? Jawel, we hadden de Fin al afgeschreven voor dit jaar, maar dit type circuit met weinig grip en weinig snelle bochten ligt hem kennelijk wel. Doch de Fin breekt zijn ronde af. Het leek alsof hij wat last had van de voor hem rijdende Verstappen…

Vettel en Hamilton duiken in hun eerste run wederom onder de grens van 1:17. De Duitser is iets sneller dan de Brit. Maar dan komt Max. Paars in sector 1, paars in sector 2…1:16.574. Een halve tiende langzamer dan in Q2, maar nog steeds dik voldoende om voorlopig de pole te pakken. Gek genoeg is teamgenoot Ricciardo bijna een seconde(!) langzamer.

Dan komen de tweede runs. En komt er ook slecht nieuws. Max Verstappen wordt na de sessie onderzocht voor het belemmeren van Bottas. Nee toch. Niet weer. Goed, dat bekijken we later. Verstappen breekt zijn eerste ronde af en gaat voor een tweede snelle ronde.

Dan zien we Bottas in beeld. Hij zit dicht tegen de tijd van Verstappen aan, maar haalt het niet. Ook Hamilton gaat niet ontzetten hard. One down, two down, maar dan is daar nog Seb! De Duitser komt als een duvel uit de doos aan het eind van de sessie en duikt onder de tijd van Max. Na de gebeurtenissen van vorig jaar zal de Germaan daar niet ontevreden mee zijn.

Max moet het doen met de tweede plaats. In vergelijking met Ricciardo nog altijd een puik resultaat, want de Ozzie komt niet verder dan P7. Ocon plaatst zijn Force India knap voor de Red Bull, terwijl Perez zich laat verschalken door de twee Renaults van Hulkenberg en Sainz.

De volledige uitslag:

1. Vettel

2. Verstappen

3. Hamilton

4. Bottas

5. Raikkonen

6. Ocon

7. Ricciardo

8. Hulkenberg

9. Sainz

10. Perez

11. Massa

12. Stroll

13. Hartley

14. Alonso

15. Vandoorne

16. Ericsson

17. Wehrlein

18. Magnussen

19. Grosjean

20. Gasly

UPDATE: Er werd nog onderzocht door de stewards of Verstappen zijn conculega Valtteri Bottas hinderde. Bij het aannemen van de scherpe knik in het stadium ging Max wel erg langzaam, waardoor hij Bottas zou hebben gehinderd tijdens zijn ‘snelle’ ronde. Goed nieuws, Max Verstappen krijgt geen penalty. Gary Connelly heeft een weekje vrij, zoveel is duidelijk.