F1-fans klagen F1 aan na VT1-fiasco Las Vegas

Fans die hun geld niet terugkrijgen na het VT1-debacle tijdens de F1 GP van Las Vegas eisen alsnog een geldcompensatie.

Nou, het is gebeurd. De GP van Las Vegas is verreden. Max Verstappen heeft ‘m gewonnen en er was zowaar nog een beetje spanning te bemerken. De race zelf is echter maar een deel van het turbulente weekend dat de GP van Las Vegas heeft moeten doorstaan. De voorbereidingen vielen al niet in de smaak, het resultaat is een soort grote kermis met toevallig een circuit erin en eigenlijk is het vraagstuk “in hoeverre maakte het sport-aspect uit bij deze GP en is het niet één groot circus geworden?” Zoals gezegd verliep het sport-aspect van de race namelijk zoals je verwacht van een GP, helemaal eentje die voor het eerst in tig jaren op de kalender verschijnt.

F1-fans boos

Dat alles neemt niet weg dat de vrijdag, voor ons donderdag, wel erg raar verliep. VT1 duurde maar negen minuten vanwege het incident met Carlos Sainz. Na een tijdje wachten zonder auto’s op het circuit werden toeschouwers van het circuit gesommeerd en de opvolgende sessie maakte het zo laat dat er geen toeschouwers meer toe werden gelaten. Eén van de dagen waar fans grof geld aan hebben besteed is dus volledig weggegooid.

Compensatie

De F1 is de minste niet en compenseert de gedupeerde toeschouwers. Tenminste, op hun eigen manier. Voor de mensen die de sessie misten is er een voucher (spreek uit als voesjée, als je een winkelklant mag geloven) uitgedeeld van 200 dollar. Maar… dat is dus geen geld terug, enkel een manier om gratis een F1-petje te kopen. Bovendien geldt dit alleen voor mensen die een los kaartje hadden voor VT1 of de donderdagavond, mensen die een driedaags kaartje hebben (en dat waren de meesten) krijgen niks. Max Verstappen neemt het op voor de fans: die zou de hele tent afgebroken hebben.

Aanklagen

F1-fans vinden er ook wat van, maar voeren actie met een minder vandalistische insteek. Er is namelijk een groepsvordering (class-action lawsuit) ingediend door twee Las Veganistische advocatenkantoren dankzij de benadeelde fans. Deze is ingediend jegens de Vegas GP en Liberty Media. Ze zoeken minstens 30.000 dollar aan vergoeding voor benadeelde fans, wat best weinig lijkt als je ziet met hoe veel geld er wordt gesmeten tijdens zo’n weekend. CEO Stefano Domenicali heeft hier nog niet op gereageerd, wel op de domper die de donderdagavond was. Daarin zegt hij dat “afzeggingen door externe factoren helaas gebeuren bij grote evenementen en dat hij hoopt dat fans begrip daarvoor hebben”.

Locals

Volgens CBS is ook het laatste woord nog niet gezegd over lokale ondernemers. Zo heeft de constructie van het circuit meerdere winkels compleet ontoegankelijk gemaakt voor al langer dan een jaar. Een eigenaar van een 24-uurs convenience store zegt dat hij zo’n 80 procent van zijn klandizie kwijt is en zijn winkel slecht tot gewoon helemaal niet bereikbaar is door een nieuwe brug over het circuit. De F1 heeft nog niet bepaald of deze permanent is, maar zo wel, dan is dit de nieuwe realiteit voor deze eigenaar en meer. Die is dan ook stellig: “we hadden geen F1-race nodig”. Een andere local ziet het iets rooskleuriger in: die hoopt dat de F1 weet wat ze verkeerd hebben gedaan en het voor in de toekomst verbeteren.