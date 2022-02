Toyota bedenkt neppe handbak voor EV’s, maken of kraken?

Onnodig moeilijk doen of een geniaal idee? Jullie mogen het zeggen.

EV’s zijn in veel opzichten een stap voorwaarts ten opzichte van auto’s met verbrandingsmotoren. Je hebt bijvoorbeeld direct koppel en je kunt in één vloeiende beweging doorknallen, zonder gehannes met versnellingen tussendoor. Objectief gezien is dit alleen maar vooruitgang. Zeker voor mensen die gewoon van A naar B willen rijden.

Voor de mensen die meer willen dan dat (liefhebbers dus), is er ook een keerzijde van de medaille. Je mist namelijk een flink stuk beleving. Dat komt natuurlijk deels door het gebrek aan geluid, maar ook door de afwezigheid van versnellingen. Dat heb je ook al met een automaat, maar daar hoor je tenminste nog wat.

Toyota heeft echter een oplossing bedacht: een neppe handbak voor EV’s. Dat is precies wat je denkt dat het is: een systeem wat schakelen nabootst, inclusief een neppe schakelpook, een neppe koppeling en zelfs een neppe toerenteller. Dat Toyota hiermee bezig is blijkt uit een patent wat boven water is gekomen via BZ forums.

In plaats van direct koppel, bouwt het koppel in dit geval dus geleidelijk op en moet je gewoon op de ouderwetse manier door de versnellingen heen gaan. De beleving zal waarschijnlijk niet eens heel anders zijn, maar het idee is wel raar. Een beetje alsof je in de begindagen van de auto nog een T-Ford kon krijgen die je met teugels moest besturen.

Volgens het patent zijn er drie standen waaruit je kunt kiezen als bestuurder. In de eerste stand schakel je volledig handmatig, met koppeling. In de tweede modus hoef je de koppeling niet te gebruiken en schakel je alleen met de pook. In de derde stand hoef je helemaal niet te schakelen. Is dat even makkelijk!

Met deze neppe handbak wil Toyota dus weer de old school-rijbeleving terugbrengen naar EV’s. Een beetje geforceerd is het wel. Maar ja, je moet wat om je te onderscheiden van andere EV’s. Met snelle acceleratie gaat dat niet lukken.

Het is natuurlijk nog maar de vraag of Toyota dit ook in de praktijk gaat brengen. Maar het is alvast voer voor discussie: voegt een neppe handbak iets toe of is het een belediging aan het adres van petrolheads?

Via: Carscoops