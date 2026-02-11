Toyota brengt de Highlander terug, maar alles is anders

Stekker erin, brandstofmotor eruit

Terwijl andere merken elektrische gezins-SUV’s lanceerden, bleef Toyota vooral zweren bij hybrides en ‘rustig aan’. Volledig elektrisch was voor later. Of voor iemand anders. Tot nu. Want vanaf modeljaar 2027 is de Highlander er zonder uitlaat, zonder tankdop en zonder excuses. Oh, en hij is groot.

Bekende naam, nieuwe aanpak

De Highlander blijft wat hij altijd was: een grote toffe SUV met drie zitrijen en ruimte voor een gezin, een hond en de halve IKEA. Alleen is alles onderhuids nieuw. De vijfde generatie is volledig elektrisch en staat op een aangepaste TNGA-K-basis. Dat levert echt flinke afmetingen op, namelijk een lengte van ruim vijf meter. Toch is de laadruimte niet extreem gegroeid. Accu’s nemen nu eenmaal meer plek in dan een tank en een uitlaat.

Accu’s in twee smaken

Toyota houdt het overzichtelijk en komt verder niet met rare fratsen. Er zijn twee batterijformaten: een 77 kWh-accu voor de instapversies en een grotere 95,8 kWh-variant voor wie iets langer moet rijden. Het maximale bereik ligt rond de 515 kilometer volgens Amerikaanse meetmethodes. Vierwielaandrijving is beschikbaar, maar gaat vanzelfsprekend ten kostte van de actieradius. Snelladen blijft vooralsnog een mysterie, al belooft Toyota dat thuisladen en publieke laadpalen geen hoofdpijn gaan opleveren.

Normaal interieur

Wie een futuristische cockpit verwacht met 20 schermen en verborgen menu’s, heeft helaas pech. De elektrische Highlander ziet er van binnen eigenlijk vrij ‘normaal uit’. Grote schermen? Ja. Knoppen? Ook. Verwarmde stoelen, een logisch infotainmentsysteem en stoelen die met één druk op de knop plaatsmaken voor de derde zitrij. Dit is geen tech-demo, maar een auto voor mensen die gewoon ergens heen willen, liefst zonder handleiding van 300 pagina’s.

Wat betekent dit voor Europa?

Voorlopig is de elektrische Highlander bedoeld voor Noord-Amerika. Maar laten we eerlijk zijn: de vorige generatie kwam uiteindelijk ook onze kant op, en dat zagen we ook niet aankomen. Of deze vriendelijke elektrische reus in Nederland verschijnt, is dus een kwestie van afwachten. Eén ding is zeker: Maaaaar, Toyota zet met deze Highlander wel een duidelijke stap. Minder benzine, meer stekker.