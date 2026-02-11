Unieke kans: Mercedes-Benz AMG GT One Edition op Marktplaats

Nee, je hoeft de AMG One er niet bij te kopen

De kans is groot dat je inmiddels weet wat de Mercedes-AMG One is. Het absolute topstuk van Mercedes-AMG, volgestopt met Formule 1-techniek, hybride tovenarij en een prijskaartje waar zelfs miljonairs even van moeten slikken. Wie het voorrecht had om er eentje te mogen bestellen, moest daarna vooral veel geduld hebben. En precies daar had Mercedes een oplossing voor.

Voor een relatief bescheiden meerprijs van zo’n 50.000 euro kreeg je namelijk iets extra’s mee. Geen sleutelhanger, geen schaalmodel, maar een complete auto. En niet zomaar eentje. Nu? Nu kost die je bijna 630.000 euro…

Super special edition, maar dan écht

Laten we meteen eerlijk zijn. Nee, deze AMG GT One Edition is niet goedkoop. En nee, de verzekering zal ook geen gezellig gesprek opleveren. Maar wie hiernaar kijkt, is sowieso niet bezig met vergelijken of budgetteren. Dit is een van die zeldzame momenten waarop je als autoliefhebber denkt: ja, dit slaat nergens op. En precies daarom is het zo goed.

De AMG GT One Edition is gebaseerd op de toch al extreme AMG GT Black Series, maar dan met een exclusief sausje dat alleen beschikbaar was voor ONE-kopers. Van de AMG ONE zijn er 275 gebouwd, dus de kans is groot dat ook deze uitvoering zich tot datzelfde clubje beperkt. Zeldzamer ga je het niet snel krijgen zonder een hypercar te kopen.

730 pk, achterwielaandrijving en geen excuses

Onder de motorkap ligt een 4.0-liter biturbo V8 die goed is voor 730 pk en 800 Nm. Alles gaat naar de achterwielen via een 7-traps automaat, want waarom zou je het jezelf makkelijk maken. Het resultaat: 0 naar 100 km/u in een sappige 3,2 seconden en een topsnelheid van 325 km/u. Gewoon ouderwets veel vermogen en weinig medelijden. Heerlijk.

Nogmaals de prijs is hoog, al helemaal als je je bedenkt dat hij voor iemand maar 50k heeft gekost. Oke, dan moest je wel eerst dik 2 miljoen aftikken voor de AMG One, maar alsnog. Daarnaast staat de auto in kwestie ook al gewoon 1.5 jaar te koop… Misschien is de prijs toch iets te hoog gegrepen.

Linkje naar het Marktplaats-artikel vind je hierrrr.