Is 500 km voldoende range voor jullie?

Hopelijk wel, want dan hebben we goed nieuws als 500 km range voldoende is.

Heel veel automerken gaan over op geëlektrificeerde mobiliteit. Alle merken? Nee, er zijn een paar merken die dapper weerstand bieden. In veel gevallen om dat het relatief kleine merken zijn of omdat ze actief zijn in gebieden waar ‘men nog niet zo ver is’.

In veel gevallen zijn het de Japanse merken die wat later acte de présence geven als het gaat om elektrische auto’s. Zo heeft Mazda enkel de MX-30, Toyota enkel de bZ4x en Honda dat ding waar jij de naam niet kan uitspreken. Bij Honda overigens ook niet, dus de e:Ny1 gaat anders heten, maar dat terzijde. Een merk waarbij we weinig elektromotoren en accu’s is zien, is bij Suzuki.

500 km range

Maar goed nieuws dames en heren, er staat een elektrische Suzuki op stapel en we hoeven niet lang erop te wachten. In 2025 staat de eerste op de planning. Mochten jullie hopen op een klein, betaalbaar en eenvoudige stadsautootje, hebben we slecht nieuws: dat gaat namelijk niet het geval zijn. Het wordt een iets grotere crossover, zeker voor Suzuki-begrippen. Aan het Australische Carsales laat Suzuki weten dat de elektrische Suzuki crossover zo rond de 30.000 euro (omgerekend) gaat kosten.

Maar dan krijg je wel waar voor je geld. De aanname is dat de elektrische Suzuki een productieversie gaat worden van de Suzuki eVX concept die we in 2023 konden zien. Dat is een medium crossover (dus voor Suzuki heel erg groot). Ondanks dat Suzuki een kei (pun intended) is als het om vierwielaandrijving gaat, heeft de eVX één elektromotor. De accu is 60 kWh groot en moet goed zijn voor een WLTP-actieradius van maar liefst 500 km.

Kennen wij deze niet?

Mocht je vinden dat de auto je ergens bekend van voorkomt, dan kan dat kloppen. In feit is de Suzuki eVX de Suzuki-variant van de Toyota bZ4x en Lexus UX300e. Maar dan wat goedkoper.

Op zich begint het wel tijd te worden voor Suzuki om ook elektrische auto’s te gaan verkopen. Suzuki is een merk dat altijd populair is bij particulieren en juist die particulieren staan te springen om wat meer betaalbare elektrische auto’s met een beetje acceptabele actieradius. Een range voor 500 km en 30.000 euro klinkt als een uitstekende deal.

Maak gewoon een elektrische Jimny!

Wel grappig: de Suzuki-honcho zegt in het betreffende interview dat ze er niet al te veel van verwachten. Het Japanse merk verwacht voornamelijk hybrides te gaan verkopen de komende jaren. Nu is de markt in Oceanië wat anders dan in Europa (daar bestaan geen milieuproblemen), maar opmerkelijk is het wel.

Overigens heeft @michaelras de oplossing voor Suzuki: maak die Jimny elektrisch! Dat is een auto die iedereen wil omdat die zó leuk is. Dat komt niet door die atmosferische 1.5 motor. Maar die oude 1.5 zorgt wel voor de torenhoge BPM en dus een stevige prijs. Dus als Suzuki een Jimny-koets op het platform van de bZ4x zet, 500 km aan range kan aanbieden voor 30 mille hebben we een winnaar, toch?

