Officieel: Toyota Corolla met een kontje

De familie is nu compleet.

Het offensief begon met de nieuwe Toyota Corolla hatchback. Op de Autosalon van Parijs werd voor ons Europeanen een station voorgesteld. Voor de markt buiten Europa heeft Toyota de Corolla een kont gegeven. Op Auto Guangzhou heeft Toyota het doek getrokken van de Corolla Sedan, die ook op de Los Angeles Autoshow te zien zal zijn.

Het is de derde en laatste modelvariant van de nieuwe Corolla. De sedan heeft een wielbasis van 2.700 millimeter en is daarmee net zo lang als de Touring Sports. Het interieur is gelijk aan de andere twee varianten. Dat betekent onder meer een 8-inch multimedia touchscreen, een 7-inch informatiedisplay en een optionele head-up display. Net als zijn broertjes staat de sedan op het Toyota New Global Architecture (TNGA)-platform.

Toyota brengt de Corolla sedan met welgeteld één motor op de markt. De 1.8-liter hybride motor met 122 pk. De Japanners durven het aan om ook de sedan bij ons op de markt te brengen. Met die zuinige (alles behalve krachtige) vierpitter onder de kap kan de prijs wellicht nog interessant uitpakken in zijn segment. De daadwerkelijke prijzen volgen in een later stadium. Het trio is vanaf 23 maart 2019 te spotten bij de Toyota-dealer.