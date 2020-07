Toyota Camry facelift is net even wat leuker

De nieuwe Toyota Camry facelift fleurt de boel mooi op.

Het is de auto die je iedereen aanraadt: de Camry van Toyota. Onder aan de streep is het alles wat je van een auto nodig kan hebben: qua comfort, betrouwbaarheid, ruimte, uitrusting en prijs is het een steengoede aanbieding. Heel lang was de Camry een vrij duffe auto, maar daar is met het het huidige model geen sprake meer van.

Mondjesmaat

Het is het huidige model (modelcode XV70) dat ook weer in Nederland leverbaar is. Hier wordt de auto mondjesmaat verkocht. Vorig jaar haalde de importeur 115 stuks naar ons land, voor dit jaar staat de teller op 51. Net zoals elke zeldzame auto, kun je ‘m wel op Autojunk aanschouwen!

Toyota Camry facelift

Voor het nieuwe modeljaar wordt de Toyota Camry voorzien van een facelift. Dat lijkt nogal vroeg. Ondanks dat wij Nederlanders de Camry sinds 2019 kunnen krijgen, is de auto afkomstig uit 2017. Over het algemeen vernieuwen Japanse automerken hun modellen wat sneller, dus tijd voor een facelift voor de Toyota Camry.

Wijzigingen

De wijzigingen zijn niet enorm. De auto was allerminst een muurbloempje, maar dat is nu nog minder het geval. Of het ook fraai is, is smaakafhankelijk, maar zeker in two-tone kleurstelling is het best een gaaf apparaat. Naast een nieuwe neus krijg je met de Toyota Camry facelift ook andere velgen. Sommige uitvoeringen krijgen zelfs een honingraat-achtige grille.

Nieuwe kleur

Ook komen er nieuwe kleuren bij en worden er een paar geschrapt. ‘Blueprint’ is nieuw en Blue Streak gaat eruit, bijvoorbeeld. In dit geval gaat het om de Amerikaanse Camry, maar de kans lijkt groot dat de meeste wijzigingen ook bij het Europese model doorgevoerd worden. Alleen krijgen wij geen supersportieve XSE of TRD-uitvoering. In Nederland hebben wij alleen de Active, Dynamic, Executive, Premium en Business Plus.

Apple Carplay

In het interieur zijn de wijzigingen minder groot. Er zijn twee nieuwe infotainment schermen met een diamater van 7 of 9 inch (afhankelijk van de uitvoering). In beide gevallen heb je Android Auto en Apple Carplay tot je beschikking. Nieuw is Toyota Safety Sense 2.5+, een verzamelnaam voor diverse veiligheidssystemen. Indien nodig kan de auto zichzelf tot stilstand brengen als de bestuurder niet meer reageert, bijvoorbeeld.

Techniek

De techniek is niet aangepast. De Camry wordt verkocht met drie motoren: 2.5 (203 pk), 3.5 (305 pk) of 2.5 Hybrid. Alleen die laatste staat in Nederland in de showrooms. De Toyota Camry facelift wordt doorgevoerd in de zomer, wanneer de betrouwbaarheidskampioen naar Nederland komt, is niet bekend.