Mercedes: Red Bull is favoriet op Hongarije

Maar natuurlijk gaat Mercedessen zeggen dat Red Bull favoriet is op de Hungaroring. De manier waarop is wel héél bescheiden.

De Grand Prix van Hongarije staat weer voor de deur! Vanwege de vele krappe bochten levert het niet vaak een spectaculaire race op. Inhalen is vrij lastig. Dus goed kwalificeren is van belang.

Hamilton

De kans is dus enorm groot dat Lewis Hamilton hier gaat zegevieren. Ze schroeven de motor op in de kwalificatie om pole te pakken, vervolgens rijden ze naar de overwinning toe. Iedereen weet dat dat gewoon gaat gebeuren. En terecht: als je het best bent, mag, nee moet je ook winnen.

Zes jaar

Op deze manier gaat het alweer zes jaar in de Formule 1. Mercedes pakt in de eerste races zo’n enorme voorsprong, dat ze daarna de teugels wat laten vieren. Ook bedenken ze er wat ‘bijna pech’ bij. Je weet wel: van de momenten dat Hamilton ‘iets voelt’ en begint te klagen. Zo lijkt het net alsof het 6 zwaarbevochten kampioenschappen zijn.

‘Erg spannend’

We zijn nog niet aanbeland op de derde GP van het seizoen en het begint nu al. Toto Wolff is zwaar onder de indruk van de RB16, in tegenstelling tot de mensen van, eh, Red Bull zelf waarschijnlijk. Aan Autosport laat Wolff weten dat het allemaal superspannend gaat worden:

Ik denk dat we het meeste verloren van Red Bull in de langzame bochten in Oostenrijk: bocht 3 en bocht 4. Dat zijn onze zwakke punten. Op het rechte stuk in snelle bochten zijn wij sneller. We moeten onze auto verder ontwikkelen en verder pushen om de auto goed te begrijpen. Budapest is compleet anders. Veel downforce, langzame en medium-speed. We moeten maar zien hoe het hier gaat. Toto Wolff, winnaar Bescheidenheidsbokaal 2014-15

Mercedes: Red Bull favoriet

Bwoah, sinds de updates van Spanje vorig jaar heeft Mercedes eigenlijk geen minpunten. Dat is natuurlijk een enorm knappe prestatie. Een klein beetje pochen mag écht wel, maar Toto Wolff is heel on-Duits en denkt dat Red Bull favoriet is, hij hield waarschijnlijk zijn lach in en zei het volgende:

Ik ben er 100% van overtuigd dat Red Bull hier heel erg goed uit de verf komt. Het gaat ook nog eens warm worden, wat voor ons een achilleshiel is. Vorig jaar pakte Red Bull de pole position. Het gaat niet eenvoudig worden. Het ziet er goed voor Red Bull. Het wordt een spannende strijd. In bocht 3 in Oostenrijk werden we afgeslacht. Ook in bocht 4 waren ze snel. Toto Wolff, Winnaar Nederigheidscup 2016-17

Red Bull op hetzelfde niveau

Die overmacht was lastig te zien op televisie. Ja, in de vrije trainingen leek het verschil redelijk klein te zijn, maar in de race en tijdens de kwalificatie was het verschil ‘ineens’ enorm. Op het droog is de Mercedes meer dan 0,5 seconde sneller op een kort baantje als de Red Bull-ring. Als het regent wordt het verschil alleen maar groter. Dat is niet erg: Mercedes heeft gewoon weer een fantastische en dominante raceauto gebouwd. Toto Wolff denk echter dat de Red Bulls op hetzelfde niveau zitten:

Red Bull is een fantastisch team. Ze verzetten geweldig werk. Ik weet niet zeker of ze zwakker zijn dan ons. Zowel qua motor als downforce zie ik niet waar ze zwakker zijn dan ons. Het zijn onze gevaarlijkste concurrenten dit seizoen. Toto Wolff, Winnaar Terughoudendheidstroffee 2018-2019

Mercedes zal de GP van Hongarije nipt winnen met een voorsprong van minimaal 30 seconden aanstaande zondag 19 juli, rond 17:10.