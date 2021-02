Praktische en schone Fords voor superieure Belgen - Autoblog.nl

Deze praktische schone en praktische Fords gaan helaas aan onze neus voorbij!

Het is al een tijdje bekend dat Ford zijn modelgamma iets aan het aanpassen is aan de nieuwe eisen van de consument (en overheid). Dat betekent extra veel schone Fords die onze kant op komen, zoals de Mustang Mach-E en de eh, nieuwe Explorer. Als je een grote familie hebt en je wilt zaken doen bij de Nederlandse Ford-dealer, dan ben je aangewezen op die auto.

MPV’s

De B-Max, C-Max, S-Max en Galaxy zijn namelijk allemaal geschrapt in het Nederlandse gamma. De B-Max en C-Max zijn uit productie, de S-Max en Galaxy worden niet meer in Nederland geleverd. Zonde, want het was steevast een goede optie voor mensen die een redelijk geprijsde zevenzitter met deugdelijke wegligging zochten. In de rubriek Autoblog-Advies komt de auto dan ook regelmatig voorbij.

S-Max en Galaxy Hybrid

De huidige S-Max en Galaxy zijn in 2018 nog voorzien van een opfrisbeurt. Saillaint detail: de auto was niet meer in Nederland leverbaar vanaf 2018, toch waren de persfoto’s geschoten in… Rotterdam! De reden dat de twee Ford MPV’s niet meer in Nederland leverbaar waren is simpel, de overgang van NEDC naar WLTP bleek een doodsteek. Er was immers geen (plug-in) hybride die het verbruik kon drukken.

Aandrijflijn

Maar nu is deze er wel! De auto’s zijn vooralsnog niet voor Nederland bedoeld. De aankondiging komt van Ford België en Luxemburg. De in Spanje gebouwde Ford S-Max Hybrid en Galaxy Hybrid zijn volgens Ford zo’n 10% zuiniger dan de versie met EcoDiesel-motor. De basis is een 2.5 viercilinder die volgens het ‘Atkinson’-principe zijn toeren draait. Deze wordt bijgestaan door een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 190 pk.

Prestaties S-Max en Galaxy Hybrid

De Galaxy Hybrid knalt in precies 10 seconden naar de 100 km/u. De S-Max Hybrid doet het in 9,8 tellen. De topsnelheid is beide gevallen 185 km/u. De uitstoot in de WLTP cyclus ligt tussen de 146 en 150 gram CO2 per km. Waarschijnlijk net niet voldoende om de auto naar Nederland te halen. Zonde, want met name de rode S-Max ST-Line ziet er erg fraai uit.

