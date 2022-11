Toyota Bz Compact SUV is precies wat je denkt

Maar wij dachten: was dit er niet al? Nee, blijkbaar niet, de Toyota Bz Compact SUV is helemaal niet.

Zoals jullie weten is Toyota een beetje laat met elektrische auto’s. Het merk was een pionier met de geëlektrificeerde auto, de Toyota Prius. Gisteren is van die auto de vijfde generatie geïntroduceerd, zelfs. Nu zetten ze vol in op EV’s. Voor nu hebben we de Toyota Bz Compact SUV voor je. Waarschijnlijk heb je – net als ons – een zogenaamde aha-erlebnis.

De Toyota Bz Compact SUV is – zoals de naam al een beetje suggereert – een compacte elektrische crossover. Maar Toyota had toch al een compact crossover SUV in de vorm van de Toyota Bz4x? Ja, dat is correct.

Deze ‘Bz’ is nog een maatje compacter en voorlopig nog officieel nog een concept. De auto ziet er echter dermate productierijp dat we denken dat serieproductie aannemelijk is.

Nieuwe designtaal

Dat komt ook een beetje door Toyota zelf. De Toyota Bz geeft namelijk weer wat er op korte termijn allemaal mogelijk is voor elektrische Toyota’s, aldus de Japanse autobouwer. Ook ziet de auto er vrij ‘normaal’ uit.

Toyota heeft een cleane designtaal omarmd ten opzichte van het erg drukke design van een paar jaar terug. Deze Bz Compact SUV past helemaal in dat rijtje. Wellicht iets kleinere wielen en een kentekenplaathouder erop en hij is af.

Het interieur is ook behoorlijk productierijp. Het is het schoolvoorbeeld van interieurs anno 2022: heel minimalistisch en strak. In 2000 zouden we het concept-gehalte te hoog vinden, nu is het gangbaar. Sinds Tesla het salonfähig heeft gemaakt, is het in bepaalde mate geaccepteerd.

De reden voor zo’n kaal interieur is simpel: geld. Het is goedkoper om alles in een scherm onder te brengen dan overal fysieke knoppen te plaatsen met bedradingen, zekeringen, et cetera. Niet zozeer de kostprijs, maar wel qua architectuur.

Stuurwiel Toyota Bz Compact SUV

Een ander ding dat Toyota heeft overgenomen van Elon Musks oude hobby (hij is nu even met Twitter bezig), is het stuurwiel. Een zogenaamde ‘Yoke’ zagen we al in de gefacelifte Tesla Model S en natuurlijk op de Knight Industries Two Thousand uit de Amerikaanse documentaire Knightrider.

Het dient geen denkel nut, maar geeeft wel aan hoe modern de auto. Nu hebben we persoonlijk nog niet gereden met een auto met zo’n Yoke, dus wellicht weten we niet wat we missen.

Wat wel bijzonder is, zijn de gebogen schermen. Zowel het instrumentarium als het infotainmentscherm zijn aan de onderzijde gebogen. We zijn benieuwd waarom dat is. Over de techniek is niets bekend, behalve dan dat het een elektrische auto is.

Volgens Motor1.com komt de auto volgend jaar al op de markt. Toyota belooft dat ze in december van dit jaar (over een maandje dus) met meer informatie zullen komen over de auto.

