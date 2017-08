Toyota en Mazda gaan samen auto’s bouwen

De twee Japanse merken slaan de handen ineen voor een bijzonder project in het zuiden van de Verenigde Staten.

Naar verluidt wordt vanmiddag middels een persconferentie bevestigd dat Mazda en Toyota samen voor een bedrag van 1,6 miljard USD een fabriek gaan bouwen in de Verenigde Staten. Dit tot grote vreugde van The Donald. Volgens planning worden er jaarlijks 300.000 auto’s (zeer waarschijnlijk SUV’s) in elkaar geschroefd en gaan er zo’n 4.000 personen werken.

Het is de bedoeling dat de fabriek in 2021 open gaat. Bovendien gaat Toyota Mazda helpen bij het ontwikkelen van elektrische auto’s, aangezien Mazda dit naar eigen zeggen niet zelfstandig kan. Toyota heeft ook een minderheidsbelang van vijf procent in het merk genomen.

Mazda maakt overigens al gebruik van hybridetechnieken van Toyota. Ook produceert Mazda een auto op basis van de Mazda2 sedan die wordt verkocht als Toyota Yaris iA. Voorheen was dit de Scion iA, maar Scion bestaat niet meer.