VW verliest rap terrein op de Nederlandse leasemarkt

Interessante ontwikkelingen.

Om te beginnen werden in de eerste zeven maanden van 2017 veel meer auto’s geleased dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar vonden tot dusver 79.020 auto’s van de zaak een nieuwe baas waar dat er vorig jaar 58.962 waren. Een fikse toename van maar liefst 34%!

Niet alle merken wisten even stevig van deze groei te profiteren. We zetten de top tien voor je op een rijtje met het aantal registraties in 2017, het aantal in 2016 en de procentuele verandering.

Volkswagen, 11.911, 10.353, + 15,0%

Renault, 8.148, 4.437, + 87,4%

Opel, 7.409, 4.286, + 72,9%

BMW, 4.886, 4.477, + 9,1%

Ford, 4.839, 2.300, + 110,4%

Skoda, 4.643, 4.005, + 15,9%

Audi, 4.301, 3.494, + 23,1%

Peugeot, 4.300, 2.845, + 51,1%

Toyota, 3.502, 2.302, +52,1%

Mercedes, 3.202, 2.396, + 33,6%

Opvallend is dat Ford een keiharde plus van 110,4% scoort. Renault en Opel zien hun afzet eveneens met flinke cijfers groeien. BMW is de premiumkoning, voor Audi en Mercedes. Niet in de lijst maar wel noemenswaardig: Nissan en Fiat. Beide merken zagen de aantallen registraties juist afnemen.

Ook interessant: de marktaandelen per merk. We nemen wederom de top 10 mee met het marktaandeel in 2017, het aandeel in 2016 en de mutatie.

Volkswagen, 15,07%, 17,56%, – 14,2%

Renault, 10,31%, 7,37%, + 29%

Opel, 9,38%, 7,27%, + 72,9%

BMW, 6,18%, 7,59%, + -18,6%

Ford, 6,12%, 3,90%, + 57%

Skoda, 5,88%, 6,79%, – 13,5%

Audi, 5,44%, 5,93%, – 8,1%

Peugeot, 5,44%, 4,83%, + 12,8%

Toyota, 4,43%, 3,90%, + 13,5%

Mercedes, 4,05%, 4,06%, – 0,3%

We zien dat de marktaandelen van alle VAG-merken in de Top 10 afnemen en dat vooral Opel daarvan profiteert. De Duitsers hebben dat vooral te danken aan de Karl en de Astra Sports Tourer. Ford gaat als een speer dankzij de Focus Wagon.

Bij de premium cowboys is het BMW dat weliswaar aan kop staat, maar dat het marktaandeel vrij fors ziet afnemen. Is het een kwestie van tijd voordat Audi de het stokje overneemt op de Nederlandse leasemarkt? (Bron: VWE; bewerking: AUMACON)