Auto in bizar recordtempo verkocht

In een klap duizenden orders ontvangen. Het overkwam Lynk & Co.

De Chinezen hebben een nogal hoge Shut up and take my money!-mentaliteit als het gaat om nieuwe producten. Of het nu nieuwe kleding, accessoires of auto’s zijn: ze moeten het hebben en het liefst zo snel mogelijk. Automaker Lynk & Co werd onlangs positief verrast toen de voorverkoop van de 01 van start ging.

Geen Giulia, Huracán of een andere specifieke naam. Nee, Lynk & Co noemt de nieuwe SUV gewoon ’01’. Duidelijk. Op 17 november ging er een online pre-sale van start voor de 01. Dat de Chinezen als gekken zaten te F5’en op de site van Lynk & Co wordt wel duidelijk uit de eerste verkopen. In slechts 2 minuten en 17 seconden noteerde Lynk & Co de eerste 6.000 orders. Daarmee was de SUV in 137 seconden uitverkocht.

De volumeverkoop ging afgelopen dinsdag van start. De auto kan zowel online, als bij de dealer worden besteld. Prijzen voor de 01 beginnen bij 158.800 RMB, omgerekend 20.000 euro. De SUV zal voorlopig alleen op de Chinese markt worden verkocht. Onder de kap schuilen benzinemotoren van Volvo.

In een later stadium komt de 01 ook naar Europa met onder meer een elektrische aandrijflijn. De auto zal voor onze markt luxer worden aangekleed en van meer connectiviteit opties worden voorzien. Daar staat wel een forsere prijs tegenover.