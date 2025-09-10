Toyota geeft een geweldig cadeau aan alle liefhebbers

Alle liefhebbers van Toyota met een dikke portemonnee. Dat dan weer wel…

Toyota heeft weer wat moois bedacht voor de liefhebbers van de AE86. Als die naam je iets zegt, moet je vooral doorlezen. Als die naam je daarentegen niets zegt, moet je dat ook, dus eigenlijk waren voorgaande twee zinnen zinloos.

Maar enfin. De AE86 dus. Uit de legendarische Corolla Levin en Sprinter Trueno en die krijgen nieuwe onderdelen. Geen stoffige replica’s uit een vaag schuurtje in Osaka, maar gloednieuwe originele Toyota-delen. De cylinderkop en het motorblok van de 4A-GE worden opnieuw geproduceerd.

Waarom dat nieuws is? Omdat elke zichzelf respecterende driftfan met een AE86 op een gegeven moment in de problemen komt. Onderdelen worden schaars, kwaliteit wisselt, en de helft van Marktplaats bestaat uit onderdelen die verdacht veel lijken op geslepen cola-blikjes. Toyota brengt daar nu verandering in.

Een mooi cadeau van Toyota

De cilinderkop is met moderne technieken bewerkt zodat compressieverhoudingen niet meer alle kanten op vliegen. De inlaatkanalen zijn gladder gemaakt met een coating en het monteren wordt makkelijker door knock pins. Klinkt saai, maar betekent in de praktijk dat je blok minder snel uit elkaar spat als je weer eens teveel toeren draait op een koude ochtend.

Het blok zelf profiteert van modern gietwerk en een nieuwe manier waarop de cilinders worden gehoond. Sterker gietijzer, betere structuur, meer precisie. Op z’n Toyota’s dus. Dankzij simulaties is de boel rondom het krukasdeksel verstevigd. De wanden van de inlaat en uitlaat zijn dikker zodat tuners met een dremel niet meteen door het blok heen boren. Handig detail: het blok past niet alleen in de achterwielaangedreven AE86 maar ook in voorwielaangedreven modellen.

De eerste exemplaren kunnen straks besteld worden tijdens een Initial D jubileumfeestje op Fuji Speedway. De verkoop start volgend jaar, mits er genoeg vraag is. Dus als je altijd al een echte Hachi Roku wilde redden van de sloop: dit is je kans.