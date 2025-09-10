Wat is Porsche toch aan het doen? Zijn het de laatste stuipen?

Daar lijkt het bijna wel op. Of is er iets anders aan de hand?

Bij Porsche rommelt het flink, dat zien we al weken. En nu zien we dat weer aan de autosport tak. Het merk dat Le Mans als een soort tweede thuisbaan beschouwde, overweegt nu doodleuk om zijn prototypen uit de WEC terug te trekken. Jawel, de 963 die pas drie jaar geleden groots werd aangekondigd zou zomaar met pensioen gestuurd worden.

Wat is er aan de hand. Heel simpel: geld. De verkopen van straatauto’s haperen, de winstmarges storten in en CEO Oliver Blume moet ergens gaan snoeien. Het is dan een stuk makkelijker om een duur raceprogramma te schrappen dan om de Taycan ineens wél massaal aan de man te brengen.

Wat is Porsche toch allemaal aan het doen?

Dat de geruchten serieus zijn merk je aan de mensen zelf. Het Porsche Penske team in Mannheim, verantwoordelijk voor de 963’s in de WEC, blijkt al weken rond te kijken naar nieuwe banen. Rennsport types die met hun cv onder de arm bij de concurrent aanbellen, dat is meestal geen goed teken. En dat terwijl ze vorig jaar nog doodleuk de rijders titel wisten te pakken.

Betekent dit dat Porsche helemaal stopt met racen? Nee hoor. Het IMSA programma in de VS blijft gewoon draaien. Twee fabrieksauto’s zullen in 2026 vrolijk rondjes blijven knallen. Alleen Europa moet het waarschijnlijk zonder doen.

De aanleiding is een rampzalig tweede kwartaal in 2025. Een winstval van 91 procent is zelfs voor Porsche pijnlijk. Oorzaken zijn hogere importheffingen in de VS, moeilijke tijden in China en natuurlijk die peperdure omslag naar elektrisch. Een elektrische sportwagen van twee ton verkopen blijkt toch lastiger dan de marketingjongens ons ooit deden geloven.

Officieel zegt Porsche helemaal niets. De standaardzin luidt dat men niet ingaat op speculaties. Vrij vertaald betekent dat meestal dat de powerpoint voor de raad van bestuur al lang klaar is en dat het team in Mannheim de verhuisdozen kan bestellen.

Dus ja, het lijkt erop dat de WEC een grote naam kwijtraakt. De fans verliezen een icoon, de concurrentie een serieuze uitdager. Voor Porsche zelf is het gewoon een bezuinigingsronde. Racen mag nog steeds, maar alleen als het minder pijn doet in de boekhouding.