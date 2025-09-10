Geld verdienen aan Tesla. Klinkt leuk toch?

Tesla heeft een nieuw verdienmodel bedacht. Elon Musk ziet in dat zijn raketten best duur zijn en dat de tegenvallende verkoop van zijn auto’s ook een beste aanslag op de schatkist van zijn bedrijf is. En je weet, als Tesla het goed doet, geldt dat ook voor de portemonnee van Musk. En andersom. Arme Elon…

Daarom gaat hij nu ook laadstations verkopen aan bedrijven. Hoe leuk, je eigen Supercharger! En voordat je denkt, dat bestaat al lang, die dingen zijn toch van Van der Valk? Neen. Dat zit anders. Luister maar.

Tot voor kort mocht je als ondernemer namelijk alleen gastheer spelen. Tesla kwam dan vrolijk met graafmachines, trok kabels en zette een stel rode palen neer. Jij kreeg een parkeerplaats vol auto’s en zij hielden de touwtjes in handen. Nu draaien ze de boel om. Jij regelt de plek, koopt minimaal vier van die apparaten met jouw eigen logo erop, en Tesla zorgt voor de techniek erachter.

Ook jij kunt geld verdienen aan Tesla

Het is eigenlijk een soort franchise, wat Tesla hier doet. En je mag ook flink aftikken aan Elon, want een laadplek kost al snel veertig tot vijfenveertig duizend dollar om te bouwen. En Tesla wil dat je er minstens vier neerzet. Doe de rekensom en je komt uit op een dikke twee ton. Daar kan je ook een heel aardige SUV voor halen maar goed, ieder z’n hobby…

Waarom doet Tesla dit ineens. Heel simpel, de autoverkoop gaat niet meer zo lekker. Dus zetten ze vol in op die laadhubs. Alleen al vorig jaar kwamen er bijna duizend stations bij met meer dan tienduizend nieuwe aansluitingen. Daar kan geen laadpaalfabrikant tegenop.

En ja hoor, jij als ondernemer mag straks zelf de inkomsten innen. Stel dat je 45 cent per kilowattuur vraagt. Tesla pakt een tiende daarvan, de energieleverancier nog wat centen en jij houdt ongeveer zeventien cent per kilowattuur over. Klinkt leuk maar als de gemiddelde laadsessie 22 kilowattuur is, dan verdien je dus net geen vier dollar per keer. Reken maar uit hoeveel sessies je nodig hebt om die twee ton terug te verdienen. Precies, ruim vijftigduizend. Succes ermee.

Maar wacht, er is ook een lichtpuntje. Volgens een studie verkopen winkels in de buurt van snelladers meer drankjes, snacks en vieze boekjes. Het schijnt dat mensen die een half uurtje staan te wachten zich moeilijk kunnen beheersen. Dus wie weet verkoop je straks naast stroom ook een berg energiedrank, frikandellen en de nieuwste Chick of Seventeen! Die kosten kun je dan weer aftrekken van je investering… Aftrekken ja.

Het idee is dus dat Tesla lekker achterover kan hangen terwijl jij het risico draagt. Zij leveren de techniek, de updates en de software. Jij levert de grond, de centen en het geduld. En als alles meezit kun je ooit winst maken. Of in elk geval veel nieuwe klanten zien die anders nooit bij jouw tankstation of winkel waren gestopt.

Dat weet Elon toch weer mooi te spinnen! Moet je hem wel nageven!