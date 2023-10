GP Mexico 2023: tijden en wat je moet weten

De GP Mexico 2023 belooft weer een waar spektakel te worden.

Het was een bijzonder fenomeen. Tijdens het Nederlandse volkslied vonden mensen het nodig om de bijnaam van Sergio Pérez te scanderen. Waarom is ons niet helemaal duidelijk, daar Sergio zélf vaak te weinig brengt. Hij heeft immers diezelfde briljante auto van Adrian Newey onder zijn bips zitten.

Het zorgt er in elk geval voor dat de GP van Mexico 2023 in elk geval niet saai zal zijn. Wij in Nederland vinden Max natuurlijk een toffe peer, maar in Mexico is Checo de favoriet. Sterker nog, bij red Bull verkopen ze (veel) meer merchandise in Mexico dan in Nederland. Het gaat in elk geval dit weekend weer leuke beelden opleveren. Dat staat als een paal boven water.

Agenda GP Mexico 2023

Voor dat we alle informatie van de race met je doornemen, hebben we hier de agenda voor je:

Vrijdag 27 oktober

20:30 – 21:30 | Eerste vrije training

23:00 – 0:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 28 oktober

19:30 – 20:30 | Derde vrije training

23:00 – 0:00 | Kwalificatie

Zondag 29 oktober

21:00 – 23:00 | Race

GP Mexico

De Mexicaanse Grand Prix is voor ons nog een relatief nieuw begrip, maar voor mensen die langer F1 kijken wellicht een oude bekend. De eerste race werd in 1962, maar die telde nog niet mee voor het wereldkampioenschap. Dat was wel het geval met de editie in 1963. Deze werd verreden tot en met 1970 en gehouden op het circuit Magdelena Mixhuca. Dit is gewoon de voorloper van de baan die we dit weekend gaan tegenkomen. In 1986 keerde de GP van Mexico terug op het circuit omgedoopt tot Autódromo Hermano Rodríguez en reed men er tot en met 1992.

In 2013 keerde de race weer terug op de kalender. Ditmaal op een aangepaste versie van het Autódromo Hermano Rodríguez. De architect daarvan was niemand minder dan Hermano Tilke. Nog nooit won een Mexicaanse coureur de Mexicaanse GP. Drie Britten wonnen de GP tweemaal: Jim Clark, Nigel Mansell en Lewis Hamilton. De meest succesvolle coureur op deze baan is Max Verstappen. De Nederlander won namelijk de GP maar liefst 4 keer. Daarom noemen we de baan ook gekscherend de GP van Maxico. Max, Max, Max, Super Max, Max, Super Super Max!

Het circuit: Autodromo Hermanos Rodriguez

Dat komt niet alleen doordat Max Verstappen zo goed is, maar ook door de omstandigheden. Zoals gezegd rijden we op het Autódromo Hermano Rodríguez. Dat is een circuit dat zeer hoog boven de zeespiegel ligt. In 2017 en 2018 kon Verstappen daar met een minder sterke Renault-motor alsnog winnen, omdat de motor iets minder uitmaakt en de aerodynamische kwaliteiten des te meer. De lucht is ijler. Ondanks dat de auto’s veel vleugel hebben, liggen de topsnelheden heel erg hoog.

Het circuit is 4,304 kilometer lang. Er wordt 71 ronden gereden, allemaal met de klok mee. Bij de start is er een enorm lang recht stuk. Inhalen is hier goed mogelijk. Grote kans dat bij de start men hier een paar plaatsen kan goedmaken (of verliezen). Daarna volgen er twee keer twee chicane-esque bochtensecties. De bochten zijn bijna 90 graden. Bochten 7 tot en met 11 zijn snelle doordraaiers. Inhalen is minder makkelijk, maar het levert wel mooie beelden op. Bij bochten 12 gaan de coureurs het stadion in. Inhalen kan, maar dan moet je erg veel risico nemen. Beter concentreer je je op de exit in bocht 17 om DRS te pakken.

GP Mexico 2022

Met een kleine terugblik van vorig jaar brengen wij de oh zo nodige context en nuance toe. Wij houden wel van nuance.

Kwalificatie GP Mexico 2022

Het was eindelijk een keertje spannend! In 2022 was Red Bull (veel) sneller dan Mercedes, maar dat viel bij de kwalificatie vorig jaar heel erg mee. In Q1 was Hamilton het snelste, in Q2 was dat Russell. Uiteindelijk trok Max Verstappen aan het langste eind met een rijd van 1:17.775. Pérez was vierde. Check hier het complete kwalificatieverslag.

Snelste ronde GP Mexico 2022

George Russell reed in ronde 71 (de laatste ronde inderdaad) een tijd van 1:20.153.

Uitslag GP Mexico 2022

De race werd gewonnen door Max Verstappen, uiteraard. Hij won met een voorsprong van 15 seconden op Hamilton. Goed, maar niet extreem goed. Dat bleek ook wel toen Mercedes de daaropvolgende race gewoon kon winnen (en dat ook deed). Op nummer 3 was Sergio Pérez. Check hier het raceverslag van Jaap!

GP Mexico 2023

Wat is de stand bij aanvang van de GP van Mexico 2023?

Sergio Pérez heeft enorme mazzel. Lewis Hamilton liep namelijk weer in de afgelopen race, maar werd later gediskwalificeerd. In plaats van 18 punten heeft Lewis er 0 bij gekregen. Dat niet alleen, Door de diskwalificatie steeg Pérez een positie naar P4. Toch twee punten extra. Verder kan er in de top 8 tot en met 2 nog veel veranderen. Daar zit het redelijk dichtbij elkaar. Ook is het tussen de teams erg spannend tussen Mercedes en Ferrari enerzijds en McLaren en Aston Martin anderzijds.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Mexico 2023?

De zachtst mogelijke compounds. C3 is hard (wit), C4 is medium (geel) en C5 is soft (rood). Ten opzichte van de vorige race is het dus allemaal een compound zachter. Net als vorig jaar.

Welke strategieën zijn er mogelijk bij de GP van Mexico 2023?

Normaal gesproken is een éénstops strategie het meest verstandig. Beginnen op soft tot ronde 23-29 en dan wisselen naar medium of hards. Of die strategie gaat werken valt nog te bezien. De banden zijn dit jaar dus ietsje zachter dan vorig aar. Beginnen op medium en na 30-34 ronden overgaan op hard zal wel de meest gekozen strategie zijn. Een tweestopper is alleen handig als je voldoende verse rode banden hebt en er sprake is van een relatief vroege safety car. De bandenslijtage is niet zo hevig als op de Austin vorig jaar

Weersvoorspelling GP Mexico

Het is een stuk frisser dan afgelopen week, maar alsnog aangenaam raceweer. De wind maakt een stuk minder uit, daar het circuit in een park in de stad gelegen ligt.

Vrijdag: licht bewolkt, 25 graden, droog, windkracht 2-3 uit het noorden

Zaterdag: licht bewolkt, 24 graden, kurkdroog, windkracht 2 uit het noorden.

Zondag: licht bewolkt, 25 graden, kurkdroog, windkracht 2 uit het noorden.

Kansen Max Verstappen voor de GP Mexico 2023:

Ja, het is bijna saai aan het worden, maar de kans dat hij ‘m gaat winnen is aanzienlijk. We dichten echter ook grote kansen toe aan Ferrari. Die hebben veel mechanische grip dat ze goed uitkomt in de haakse bochten en het stadion-gedeelte. Maar in de buurt komen van de Red Bull: nee. Vergeet ook niet dat de combinatie van een onreglementaire vloer van Hamilton én de slechte remmen van Verstappen ervoor zorgden dat het spannend werd.

Verrassing GP Mexico 2023

Houdt de Alpines in de gaten. Die hebben hun chassis op orde en twee uitstekende coureurs. Het kleine beetje dat ze tekort komen met de motor, speelt nu een mindere rol. Qua persoon moet je Valtteri Bottas in de gaten houden, die is hier altijd snel. Ricciardo presteert hier normaal gesproken ook relatief goed, dus we denken dat hij zijn eerste puntjes gaat pakken.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Mexico 2023?

Nou ja, ‘de wedkantoren zeggen’. Het is natuurlijk waar de mensen geld op inleggen dat de verhoudingen bepaalt. Verstappen staat eenzaam bovenaan, met Pérez en Hamilton daar vlak achter. Op gepaste afstand volgen Norris en Russell.

Waar kan ik de GP van Mexico 2023 volgen?

RTL 5 met Ruud ter Weijden en een hoop reclameblokken is er helaas niet meer bij anno 2023. Dus dit zijn je opties:

Streams

Gratis en knakig, maar dat valt te verwachten. Perfect als je in een lage resolutie haperend beeld wil zien. Check hier enkele opties.

F1 TV

Mocht je Formule 1-fan zijn, gewoon dit kopen. Voor 64,99 euro per jaar kun je alles perfect volgen. Alle races van dat weekend.

ViaPlay

We plagen Viaplay af en toe een beetje. Bij professionalisering van de F1-uitzendingen ten opzichte van Ziggo besloten ze alle humor, kraak en smaak eruit te halen (op Tom Coronel na). In plaats daarvan kregen we Christijan Albers die de klemtoon op het woord ‘compound’ verkeerd legt. Het objectief bedoelde en gemaakt enthousiaste racecommentaar is verrassend meer pro-Verstappen dan Olav Mol was. Ook knap.

VPN

Een makkelijke optie voor wie streamen te min is, maar niet meteen al zijn zakgeld kwijt wil zijn aan Formule 1 kijken. Met een VPN log je in via Luxembourg (RTL Luxembourg) of Oostenrijk (ServusTV) om zo de race te kunnen bekijken.

Grand Prix Radio

Lekker luisteren naar onze Olav! De stem van de Formule 1 doet het nog altijd voor zijn eigen radiozender. Deze kun je afstemmen op het beeld dat je al hebt middels sliders. Erg handig. Je kan Olav dus gebruiken als je een buitenlans beeld hebt of ‘dat andere Nederlandse commentaar’.

Voorspelling GP Mexico 2023

Drie mannen. Drie maal een voorspelling voor de beste drie coureurs. Als ondergetekende de scores bijhoudt wint Jaap altijd. Toch wint Michael. Ook voor deze race hebben ze hun voorspelling gegeven.

Michael

Max Lewis Carlos

Op zich vind ik het niet erg als Nederlander dat we geen uitnodiging hebben gekregen van de lokale Mexicaanse VVV om naar de GP van Mexico te komen. De frustratie over het falen van Sergio dit seizoen zou nog wel eens een negatief hoogtepunt kunnen beleven aankomend weekend.



Ik verwacht niet dat Max veel buiten de pitbox te zien zal zijn zonder een paar brede kerels om zich heen. Maar genoeg angstzaaien. Ik verwacht niet meer dat Sergio het gaat waarmaken. Want onder druk wordt hij niet beter, is de laatste 5-6 races gebleken.



Ik zet hem dan ook niet in mijn top 3.Max gaat hem gewoon pakken denk ik. Maar ik denk ook dat Lewis er lekker in zit en nummer 2 wordt. Nummer 3 dan maar voor Carlos. Die zit positiever in de auto dan Charles de laatste races. Michael, vind Caroline van den Plas gewoon een leuk hygienisch mens.

Wouter

Checo Max Lewis

De “De derde is de winnaar” is een bekend gezegde in de Spaanse cultuur. Doorzettingsvermogen is belangrijker en je haalt meer voldoening als iets niet makkelijk lukt. Je begrijpt al dat dit stukje niet over Max gaat, die met twee vingers in zijn neus iedere race wint.



Checo moet er beduidend meer moeite voor doen en dat gaat natuurlijk beloont worden in zijn thuis-Grand Prix. Red Bull moet wel de auto van Max saboteren, want naar teamorders luistert de zoon van Jos niet. Wouter, kreeg Partij van de Dieren als advies bij de Stemwijzer.

Jaap

Hamilton Russell Norris

Tsja Mexico, Maxico. De Nederlander is erg snel op dit circuit en won er zelfs al races toen de Red Bull nog niet de beste auto van het veld was. Iedereen die denkt dat Max niet gaat winnen dit weekend hoort thuis in zo’n witte jas met touwtjes die je niet open kan maken.



De Honda PU zal er goed zijn, de premium Newey-aero is belangrijk in de ijle lucht, Max houdt van de baan en de baan van Max…Dus…dat wordt voor mij Mel Gibson-esque leren mijn arm uit de kom te draaien, want ik denk dat Hamilton ‘m wint voor Russell en Norris. Het is die tijd van het jaar dat er gekke dingen gebeuren.



Je ziet bij vlagen toch de grootste dominantie van Red Bull langzaam aan afkalven, om welke reden dan ook. Ik geloof dan ook niet dat Red Bull de resterende races nog allemaal gaat winnen. Je kan er de vinger niet opleggen, maar het is gewoon een soort wetmatigheid. Ook Shuey en Ferrari zakten terug eind 2004 en dat zag in de nazomer destijds eveneens niemand aankomen. Jaap, komt telkens uit op D66 in de stemwijzer

Autoblog zal verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er iets spannends gebeurt tijdens de trainingen, houden we je daar uiteraard van op de hoogte.