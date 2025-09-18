Leuke hot hatch krijgt facelift, is perfect voor binnenstad Amsterdam

Wel genieten van geluid maar anderen er niet mee tot last zijn, het kan met deze tegenhanger van de AMG A45 of Golf GTI.

Een bekend spreekwoord is ‘het gras is altijd groener bij de buren’. Wat uiteraard slaat op het feit dat je altijd denkt dat je iets nodig hebt als het buiten je bereik is, terwijl het vaak tegenvalt als je het zelf neemt. Of op zijn Amsterdams: elk voordeel heb z’n nadeel. In autovorm komt het erop neer dat we soms kijken wat andere markten voor auto’s krijgen en denken: potverdikkie, die lijkt ons leuk.

Toyota GR Corolla

Neem de Toyota GR Corolla. De met de G16E-GTS ontwikkelde Toyota GR Yaris was bedoeld als homologatiemodel voor rallyrijden. Voor onder meer Japan en Europa is die auto dus al zo normaal als het maar kan. Voor de VS is de Yaris een compleet nieuw model en bovendien te klein, dus werd besloten om deze aandrijflijn ook in de Corolla te stoppen als GR Corolla. Goed voor 300 pk, inclusief GR-Four vierwielaandrijving en dus in een flink verbrede Corolla-koets. En nee, we hebben het niet nodig. Het enige voordeel dat je objectief hebt ten opzichte van een GR Yaris is iets meer pk en twee extra deuren. Maar in allebei de gevallen heb je een toffe hot hatch te pakken. Alleen niet voor ons. En om zout in de wonden te strooien: Japan krijgt ze allebei en de GR Corolla wordt sinds kort geassembleerd in het Verenigd Koninkrijk.

Facelift GR Corolla

We mogen dus enkel toekijken, wat eveneens geldt voor de vers vernieuwde Toyota GR Corolla. Net als zijn kleine broer heeft Toyota het ding bijgepunt. Over het design kunnen we kort zijn: het lijkt op wat ze bij de Yaris deden en is dus subtiel anders. Vooral het extra agressieve front valt op. Daar zit overigens ook één van de upgrades voor de Toyota GR Corolla: hertekende koeling voor extra koude lucht in het inlaattraject. Volgens Toyota was een GR Corolla niet altijd even blij met rijden op volle kracht. Of de filmpjes van Corolla’s met opgeblazen motor de oorzaak zijn van deze vernieuwing, vermelden ze weer niet.

Versteviging

Onder de niet zo gewijzigde carrosserie van de Toyota GR Corolla is het Japanse merk wel serieus bezig geweest. Zo is de stijfheid van de carrosserie verbeterd, iets wat het merk heeft geleerd van de GR Corolla’s die meerijden in de Super Taikyu-raceserie. Volgens Toyota weerstaat de Corolla nu ook het op de limiet rijden op ‘circuits buiten Japan’. Wat niet betekent dat het voorheen niet kon, maar daar werd de benchmark gezet.

Veilig voor binnenstad Amsterdam

De laatste verandering volgens Toyota heeft te maken met het JBL-speakersysteem. En ook al kan dat ervoor zorgen dat Children van Robert Miles nu beter dan ooit klinkt, het heeft ook nog effect voor de beleving van de Toyota GR Corolla. Het systeem met acht speakers is nu ook voorzien van een subwoofer in de kofferbak om tot negen stuks te komen. Uiteraard, zou je bijna zeggen, helpen de speakers ook mee met de geluidsbeleving van de motor in de cabine, om precies te reageren op wat de motor doet door de speakers. En het gedeelte waardoor deze auto zo perfect is voor de binnenstad van Amsterdam (of Rotterdam e.v.a.): het geluid van ‘anti-lag’ -dus plofjes en scheetjes- wordt geëmuleerd in de cabine. Oftewel: jij krijgt de voordelen ervan terwijl er van buiten niet bijna in paniek 112 gebeld wordt vanwege pistoolschoten.

Wat blijft is de 304 pk sterke 1.6 liter driecilinder met turbo, met wel ietsje meer koppel: 400 Nm. Je mag kiezen tussen een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat. Helaas blijft het een Japans feestje, maar wellicht is Toyota zo’n fabrikant die reageert als we hard roepen. Ook leuk: de optimalisatie van de software, inclusief de balans van het GR-Four-systeem en die 40 Nm extra, komen ook als update voor de GR Corolla van voor de facelift.