Verrassing: dit ‘belangrijke’ model stopt er nu alweer mee

Een model dat belangrijk had moeten (c.q. kunnen) zijn voor een EV-pionier stopt er alweer mee, al is een opvolger al gepresenteerd.

De transitie naar elektrisch heeft voor vele merken gezorgd voor een doorbraak. Als je immers zo’n aandrijvingsvorm goed weet te bouwen, heb je goud in handen. Denk aan Tesla, of de merken waardoor er nu meer dan ooit Chinese auto’s worden verkocht. En het belangrijkste is niet eens een hit scoren met een EV. Het is vasthouden en doorbijten. Een merk waarvan het ietwat verbijsterend is dat ze dit niet gelukt is: Nissan.

Nissan Leaf

Niet alleen was het merk er vroeg bij met de Leaf als serieuze EV, dankzij zijn twee generaties en vele updates kocht men ze ook nog eens daadwerkelijk. Met als resultaat dat de Leaf de populairste EV tot nu toe is. Alleen dat vervolgnummer? Die kwam pas veel later.

Nissan Ariya

Een grove tien jaar nadat de Leaf tractie begon te krijgen, kwam Nissan met een elektrische crossover genaamd Ariya. En die auto moest belangrijk worden voor het Japanse merk, want als bouwer van de bestverkochte EV ter wereld nu met een crossover komen met prima specs voor zijn geld? Dat moet wel scoren. En eh, dat doet het (nog) niet. De Ariya is er sinds 2022 en het is geen monumentale flop, maar in de buurt van de Leaf komt ‘ie nog lang niet. Ondanks een kekke Nismo-versie.

Einde Ariya

Het zorgt ervoor dat Nissan een beslissing heeft gemaakt: ze stoppen met de Ariya, zo meldt Automotive News. In de VS wordt ‘ie niet meer gebouwd. Voor Europa is nog geen beslissing genomen, maar de reden waarom ze ermee stoppen in de VS lijkt een plausibele reden voor de Ariya om een natuurlijke dood te sterven. Uiteraard is een andere reden de importtarieven, maar de hoofdreden is dat Nissan de opvolger al bouwt.

Een auto die de potentie van de Ariya namelijk ietsje verder opvoert: de Nissan Leaf! Het nieuwe model is een crossover en eentje die op meer dan een paar manieren lijkt op de Ariya. Maar dan moderner, goedkoper, alleen ietsje kleiner (wat ook voordelen heeft of kan hebben). Als de Leaf aan blijkt te slaan, wordt de Ariya steeds minder relevant.

Het lukt niet echt om rouwig te zijn om een elektrische crossover die niet aan blijkt te slaan. Toch bijzonder dat de Ariya het na ongeveer drie jaar al voor gezien houdt. In Nederland mag je hem nog kopen voor alles vanaf 45.690 euro, of 61.190 euro als je de Nismo-versie wil.