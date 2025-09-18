Hierdoor wil jij volgens Hyundai straks wél een elektrische auto

Hyundai boort een nieuw aandrijftype aan.

Een duo sportauto’s met humor, supersnel opladen, een grote gezinsauto. Het heeft nog niet mogen baten voor Hyundai om ons allemaal in een EV te laten stappen. Maar ja, de overheden willen wel die kant op en het staat lekker op je CV. En dus wil Hyundai maar wat graag dat we elektrische auto’s gaan kopen.

De huidige mix van hybrides en EV’s is blijkbaar nog niet interessant genoeg voor de meesten van ons om elektrisch rijden te proberen. Daarom vestigt Hyundai binnenkort de hoop op een vrij jong aandrijftype: de EV met range-extender, EREV, REEV, EV met hulpmotor of hoe je de aandrijflijn ook maar wilt noemen.

Wat is een EREV auto?

We zien de EV met range-extender steeds vaker voorbij komen. In het kort is het een elektrische auto waarvan de batterij tijdens het rijden wordt opgeladen dankzij een verbrandingsmotor die energie opwekt. De aandrijving naar de wielen gebeurt enkel en alleen door de elektromotor(en). Voorbeelden van bestaande EREV’s zijn de Leapmotor C10 en de Mazda MX-30. Ook merken als VW, Nissan en HORSE gaan werken met de nieuwe techniek en Karma werkt aan een sportieve EREV.

Grote actieradius

De volgende in de rij van range-extenderbouwers is dus Hyundai. Het merk kondigt de start van dit project aan tijdens de CEO Investor Day in New York. De eerste Hyundai EV met range-extender moet al in 2027 klaar zijn. De elektrische aangedreven auto krijgt dankzij de hulpmotor een rijbereik van 960 kilometer. Klinkt goed, maar de zojuist benoemde C10 haalt dat nu ook al.

De Zuid-Koreanen gaan net even anders doen dan de huidige EREV’s. Hyundai gebruikt eigen batterijen en elektromotoren die de helft kleiner zijn dan EV-accu’s. Hierdoor zijn de EREV’s goedkoper om te bouwen en zijn ze lichter. Daarom is de elektrische auto met hulpmotor ook straks lekkerder in de wegenbelasting.

De EV’s met hulpbenzinemotoren zijn volgens het merk ”vooral bedoeld als brugtechnologie in markten waar de laadinfrastructuur nog in ontwikkeling is”. Dat klinkt niet als Nederland, maar toch zou ik hem nog niet uitsluiten voor hier.

Hyundai N breidt uit!

Bij dezelfde presentatie vertelt Hyundai over de toekomstplannen van de sportieve N-divisie. In de komende vijf jaar hoopt Hyundai het aanbod aan N-modellen uit te breiden naar zeven auto’s. Op dit moment zijn er drie: Ioniq 5 N, de Ioniq 6 N en de Elantra N. Het is niet duidelijk of er ook sportieve Extended Range EV’s komen. Van welke Hyundai mag er van jou wel een N-versie komen? De aanstaande Ioniq 3 misschien?