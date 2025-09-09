BREEK: saaie crossover wordt omgetoverd tot hot hatch!

Die zagen we niet aankomen!

Bij Renault hebben ze de smaak te pakken. De koerswijziging in de richting van retro-modellen is bijzonder goed ontvangen (grotendeels dankzij de nieuwe 5). Dat was een tijdje terug wel anders. De Franse grootmacht bracht aan de lopende band identieke crossovers en SUV’s onder bekende namen als Scenic en Espace, maar ook een die Symbioz heet.

Nu gooit Renault het dus over een andere boeg met de vernieuwde modellen 4, 5 en Twingo. Maar wat gebeurt er dan met de bestaande jongens, zoals de Captur en Megane? Bij de Clio die nog maar net uit het bubbeltjesplastic is gehaald op de IAA zien we dat Renault de vorige ontwerptaal alweer is verleerd. En er staan nog meer drastische veranderingen op de planning.

Renault Megane wordt weer een hatchback!

Nieuwbakken Renault-baas Fabrice Cambolive geeft de primeur aan een groepje journalisten op de IAA. Hij zegt: ”De Megane E-Tech was onze allereerste echte EV sinds het begin van de Renaulution. Het model kwam uit op een moment dat de EV nog niet zo gewild was. Waar we nu naar op zoek zijn, is om er een hot hatch van te maken. Dat is de richting die we op willen. We willen een sportieve hatch.”

Daarmee zou de Megane na een uitstapje weer terug gaan naar zijn roots. Toen moesten we de modelnaam nog schrijven als Mégane en was er vanaf de tweede generatie steeds een Renault Sport-uitvoering. In deze tijd zal dat vermoedelijk een Alpine Esprit-versie zijn. Vanaf het moment dat Renault de focus heeft op EV’s transformeerde alles in crossovers en SUV. Zo ook de Megane.

Komt er echt een nieuwe Megane hot hatch?

Leuk, al die beloftes van de grote baas, maar hoe serieus moeten we zijn woorden nemen? Een indicatie krijgen we van Laurens van den Acker. De Nederlandse ontwerpgoeroe van Renault gaat verder over dit onderwerp. Hij haalt daarmee een groot deel van de speculatie weg.

Over het hatchbacksegment zegt Van den Acker: ”We moeten er meer van verkopen. We moeten iets doen. Als je een nieuwe batterij in de nieuwe auto legt, wat erg duur is, en je verandert de auto verder niet, dan is het een lastige klus om mensen ervan te overtuigen dat ze er meer voor moeten gaan betalen. Dus we moesten de verandering onderhuids rechtvaardigen door iets op de buitenkant te laten zien. En toen bedachten we dat wat de wereld miste: een hete elektrische auto. We denken dat we niks te verliezen hebben, dus we gaan het gewoon proberen.”

Vooral die laatste zin geeft de gepassioneerde hatchliefhebber moed. Helaas wil Van den Acker op dit moment niet dieper ingaan op details over de nieuwe Megane. Duidelijk is wel dat de Megane-hatchback duurder wordt. Nu betaal je in Nederland minimaal € 37.990 voor de halfhoge Megane. Zou jij de nieuwe Renault 5 laten staan voor een ruimere Megane-hatchback van zo’n 40k?