Geef je Toyota GR Yaris bredere heupen dan Kim K.

De GR Yaris heeft van zichzelf al geen onaardige heupen, maar het kan altijd breder.

Een B-segment hot hatch kan nog wel eens wat smal ogen, maar daar heeft de Toyota GR Yaris geen last van. Dit vierwielaangedreven bommetje van Toyota heeft gewoon lekker brede heupen. Daar houden we van.

De GR Yaris is dus geen auto die smeekt om een widebody, maar die mogelijkheid is er nu wel. Dat is te danken aan Prior Design. Zij maken niet alleen bodykits voor dikke Duitsers, maar bijvoorbeeld ook voor een Dacia Duster. Of een GR Yaris dus.

Prior Design showde deze GR Yaris bodykit al in Essen, maar nu wordt deze ook daadwerkelijk op de markt gebracht. De onderdelen zijn niet vervaardigd uit carbon, maar uit glasvezel, waardoor de kosten nog te behappen zijn. Het moet natuurlijk nog een beetje in verhouding staan tot de prijs van de auto.

De Duitse tuner heeft de Toyota GR Yaris niet alleen voorzien van extra brede wielkasten, maar ook van een nieuwe dakspoiler, splitter, side skirts en een diffuser. De hele mikmak dus. Als klap op de vuurpijl is er ook een luchthapper op de motorkap.

Onder die imposante motorkap is er niks veranderd, dus voor motorische upgrades moet je elders zijn. Bij Litchfield bijvoorbeeld, die het blok meer dan 100 pk per cilinder kan geven. Voor degenen die niet zo goed zijn in rekenen (of het aantal cilinders niet weten): dat is dus ruim 300 pk.

De bodykit voor de GR Yaris is per direct te bestellen bij Prior Design en we kunnen je ook precies vertellen wat je kwijt bent. Voor alleen de widebody ben je €3.899 kwijt. Ga je voor het hele pakket, dan kom je uit op €7.104.