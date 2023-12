Koop deze bijna nieuwe BMW 735i voor weinig

Een bijna nieuwe BMW 735i voor de prijs van een Dacia Sandero…

Over twee weken is er weer een nieuw jaar. Dan komen de goede voornemens tevoorschijn. Wellicht dat je een paar automobiele wensen in vervulling wil laten gaan, zoals een keurige toplimo met een decente V8. Tegenwoordig zijn er nieuw nog altijd achtcilinders, maar dat zijn ware powerhouses.

Heel erg cool, maar vroeger had je nog gewoon zijdezacht lopende V8-motoren die er vooral waren om de inzittenden eraan te herinneren dat ze in een premium voortuig zaten. Wat te denken van deze bijna nieuwe BMW 735i. Er zijn hier weleens vaker Siebeners voorbij gekomen, maar dat waren zonder uitzonderingen artikelen van @jaapiyo en het betrof dus de E38.

De auto die je hier ziet is van de controversiële E65-generatie. De auto met de zogenaamde Bangle Butt. Toen de auto uitkwam, deed deze de wenkbrauwen meer fronsen dan de huidige G70-generatie.

Bijna nieuwe BMW 735i

Dit exemplaar is er eentje uit 2003, dus nog voor de eerste facelift, waarbij BMW de keutel een beetje introk en de auto een iets conventioneler uiterlijk meegaf. En toch hè, in vergelijking met zijn voorganger is dit een veel modernere auto. Wat heet, deze auto zette maatstaven op heel veel vlakken als het gaat om opties en infotainment. En ja, ook styling. BMW was tot voor de E65 wel héél erg conservatief en dat was niet handig met de geplande uitbreiding van het modelgamma.

Het mooie aan dit exemplaar is dat het een zeer bescheiden uitvoering is. Dus donkerblauw metallic (Toledoblau) met een lichtgrijs interieur (Nascagrau). De wielen zijn de ‘Style 90’, gewoon keurige 17 inch wielen die verrassend eenvoudig schoon te houden zien. Leuk weetje over de velg: de voorste zijde is een deksel over de daadwerkelijke velg.

Een beetje zoals we ook zagen bij de M5 wielen van de E34-generatie (Style 20 voor liefhebbers). Of de Polo Bluemotion of Tesla Model 3 (maar dat klinkt minder sexy). De E65 is natuurlijk niet een natuurlijke beauty zoals de Audi A8 van deze periode (de D3) dat wel was, maar dit exemplaar is in elk geval authentiek. Geen rare spoilers, velgen of verlagingen. Wel keurige Michelin-banden.

Duurste 735i van Nederland

Meestal brengen we je de goedkoopste van een bepaald model, maar dit is dus de duurste BMW 735i van Nederland. En ondanks dat het inderdaad de duurste is, valt de prijs van 15.950 reuze mee. Daar heb je tegenwoordig NET een Dacia Sandero voor.

De auto heeft slechts 46.147 km gelopen en is afkomstig van de eerste eigenaar. Daarbij zit er een jaar garantie inbegrepen, die zouden we bij deze auto lekker op laten zitten. Geen ‘laatste prijs zo meenemen’. Nooit doen bij een Dikke Duitser op leeftijd.

En als de garantie verlopen is, kun je de reparaties lekker op de zaak laten zetten. Het is namelijk een heuse youngtimer, uiteraard. Gezien het verbruik zijn de prestaties, vrij bescheiden. Maar dan heb je wel een fluisterstille motor met acht borrelglaasjes als cilinders. En ach, dit slagschip haalt alsnog 250 km/u en met een 88 liter tank hoef je ook niet weer zó vaak te tanken. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!