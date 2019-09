Dutch Grand Prix mogelijk in penarie om stikstofprobleem

Het houdt niet op.

Een dag geen nieuws over het Circuit Zandvoort en de Grand Prix van Nederland is een dag niet geleefd. De soap rondom het evenement in volgend jaar mei is nog lang niet aan een einde gekomen. Vandaag volgt er alweer een nieuwe wending in het verhaal. Ditmaal is het stikstofprobleem hetgeen dat roet in het eten van de organisatie gooit.

In een gesprek met NU.nl geeft Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, aan dat de werkzaamheden aan het circuit nog altijd niet van start zijn gegaan en dit voorlopig niet zal veranderen. De vertraging is te wijten aan verschillende factoren, waaronder het stikstofprobleem dat de laatste tijd veelvuldig in de media is besproken. Het knelpunt is dat de stikstofuitstoot van bouwactiviteiten in plaats van op een later tijdstip direct gecompenseerd moet worden en Circuit Zandvoort momenteel niet het juiste vergunning heeft om aan de slag te mogen.

“We hadden niet verwacht dat we aan een stuk door aan het werk zouden kunnen gaan, nadat duidelijk was dat volgend jaar de Grand Prix op het circuit van Zandvoort komt. Kijk naar wat er in de bouwwereld gebeurt. Daar is het ook niet zo dat alles windje mee en heuvelaf gaat. Het is iets waar we ons op hebben voorbereid”

Hoewel Lammers tegenover de nieuwssite niet kan aangeven hoeveel vertraging de organisatie van het evenement precies aankan voor het in de soep loopt, zegt hij dat de werkzaamheden bij duidelijkheid direct gestart zullen kunnen worden. En wel aan één stuk.

Wel geeft Lammers te kennen dat er een mogelijkheid bestaat dat niet alles gedaan kan worden zoals gehoopt. Wanneer niet alle vergunningen worden uitgegeven, dan zullen bepaalde dingen simpelweg niet gerealiseerd kunnen worden. Als de noodzakelijke natuurvergunning voor de ombouw van het circuit bijvoorbeeld niet wordt toegekend, dan zal de organisatie het evenement “niet zo comfortabel, veilig en duurzaam kunnen regelen”. Ach ja, er komen toch maar een paar honderdduizend mensen op af.