Let op: brandstofprijzen mogelijk weer omhoog

Geniet nog van de lage brandstofprijzen zolang het kan.

Er zijn heel veel negatieve gevolgen naar aanleiding van de coronacrisis te verzinnen. Als je één positief gevolg kunt noemen zijn het de lage brandstofprijzen. In de randstad kun je al weken voor minder dan 1,40 euro per liter Euro95 (E5) tanken. Er zijn zelfs pompen in Nederland die prijzen om en nabij de 1,35 rekenen.

De reden voor die, voor Nederlandse begrippen, lage brandstofprijzen heeft te maken met de onrust in olieland. Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de olieprijs een duikvlucht gemaakt. En zolang er op dat gebied geen rust is gekomen zullen de brandstofprijzen naar verwachting ook laag blijven.

Voor de oliemarkt is er licht aan het einde van de tunnel. OPEC, Rusland en andere landen waar olie geproduceerd wordt hebben zondag een akkoord bereikt. Er is nu afgesproken dat er maximaal 9,7 miljoen vaten per dag worden geproduceerd. Dat is een drastische vermindering, maar moet de olieprijs gaan drukken. Met rust op de oliemarkt is de verwachting dat de brandstofprijzen weer gaan stijgen. De kans dat de prijzen nog verder gaan dalen is in elk geval zeer klein. Dus grijp je kans voor zover je trouwe twee– of vierwieler nog niet is afgetankt. Het lage prijzencircus kan zomaar voorbij zijn.. (via Reuters)

Foto: Audi R8 via @hhitalia