Toyota heeft plek één weer afgepakt van Volkswagen - Autoblog.nl

Welke plek één? Dé plek één. Toyota is weer de grootste autofabrikant nadat Volkswagen die titel afpakte.

Tegenwoordig gaat alles via concerns. Recent hebben we veel te horen gekregen over Stellantis, die 14 merken onder zich heeft. Chevrolet, Cadillac en andere populaire merken in de VS vallen onder General Motors en ook BMW wordt tegenwoordig aangeduid als ‘BMW Group’ als je MINI en Rolls-Royce meerekent.

De grootste

De twee grootste concerns zijn waarschijnlijk de meest bekende: Volkswagen Aktiengesellschaft, beter bekent als VAG, en Toyota Motor Corporation, beter bekend als Toyota. Bij VAG duurt de merken opnoemen wel even, de meest bekende zijn Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley en Lamborghini, terwijl ze ook nog de onderkant van de markt bedienen met SEAT en Skoda. Toyota houdt het overzichtelijk: wereldwijd verkopen zij bijna alles onder hun eigen naam, behalve luxe auto’s (Lexus) en wat plaatselijke submerken als Scion en Daihatsu. Desalniettemin strijden deze twee merken al jaren om de titel ‘grootste autoconcern’. Dit wordt gemeten in stuks autoverkopen.

Nek aan nek

Toyota wist steevast de grootste te zijn vanaf 2013, toen ze GM van de troon stootten. Volkswagen wist toen ook een grote inhaalslag te maken en tegen 2015 was het verschil nihil. In 2017 was het officieel: VAG is de grootste. Sindsdien is het nog steeds kiele kiele elk jaar, maar wel met Volkswagen in het voordeel.

Logische uitkomst…

Niemand had echter kunnen voorspellen hoe dit jaar zou aflopen. Toch heeft zowel Volkswagen als Toyota een belangrijk jaar gehad. Toch zou je zeggen dat Volkswagen nog even heeft kunnen inhalen. Toyota laat hun ontwikkeling in uitstootloze auto’s nog even duren, terwijl Volkswagen in 2020 de ID.3 in vrij forse getale heeft verkocht. In de andere merken van VAG ging het ondanks de pandemie ook niet verkeerd. Alle tekens werden gegeven om een topjaar te worden voor VAG.

…of niet?

VAG kan dus de titel wel houden, zo lijkt het. Toch moesten ze het afleggen tegen Toyota. Onderschat Toyota niet, met een heel arsenaal populaire SUV’s en kleine auto’s die vaker dan niet als hybride worden geleverd. Het zorgde voor 9,5 miljoen verkochte auto’s voor Toyota. Volkswagen en hun 9,3 miljoen verkochte auto’s dolven het onderspit. Toyota pakt de kroon weer terug en is de grootste autoverkoper ter wereld.

Orde herstellen

Met een jaar als 2020 is de ‘winnaar’ van een titel als deze degene die de meeste schade kon beperken in de pandemie. Bij beide merken is er sprake van een daling in de verkopen: 11,3 procent bij Toyota, 15,2 procent bij VAG ten opzichte van 2019. Beide merken moeten flink aan de bak om 2021 beter te laten uitpakken. Volkswagen heeft hun winst en financiële cijfers al gedeeld, Toyota moet nog. Hoe beide merken dus de titel willen verdedigen of terughalen, zien we over een jaar. (via CNN)