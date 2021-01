Eerste Mansory G-Klasse van 2021 is op één manier erg fraai - Autoblog.nl

‘Fraai’ en ‘Mansory’ in één zin, dan mag je ook ergens opgenomen worden. Uitleg volgt waarom de eerste Mansory van 2021, een G-Klasse, toch nog een beetje stijl heeft.

Als je bericht krijgt dat Mansory iets heeft onthuld, dan zie je de bui al hangen. De tuner staat niet bepaald te boek als zo’n tuner waar je voor elke auto een subtiele aerokit kunt bestellen. Nee, wanneer iemand een Mansory-set voor zijn auto heeft, dan is dat vrij snel duidelijk.

Wansmaak

Helaas bedoelen we dat niet louter positief. Niet alleen wij, maar ook vele mensen die ergens op het internet en hier op Autoblog reacties achterlaten, zien hun auto liever op een andere manier aangepast. Voorbeelden: alle G-Klasse die Mansory ooit heeft uitgebracht, Le Mansory op basis van de Ford GT, Cabrera op basis van de Aventador SVJ, het foute in een Rolls-Royce Cullinan naar boven halen en aan het einde van 2020 kregen we nog beeld van een Mansory grasmaaier. Geef toe: spraakmakend is het wel. Maar stijlvol? Dat betwijfelen we in het geval van de meeste creaties.

G-Klasse

We dachten wellicht dat Mansory met de grasmaaier heeft besloten om over te stappen naar tuinmeubilair, daar hun succes vinden of iets dergelijks. Toch komt Mansory op de proppen met een nieuwe auto, de auto die de studio van het merk het vaakst heeft gezien. Zoals bovenstaande voorbeeld al bewijst, je kan de Mercedes G-Klasse in alle (wan)smaken krijgen bij Mansory. De eerste creatie van Mansory in 2021 is dan ook een G63, maar eentje die op één aspect niet eens verkeerd is.

Mansory-recept

Oké, de G-Klasse is wel aangepakt zoals het Mansory betaamt: enorme velgen, dikke bodykit en veel onderdelen in dat gekke composiet-koolstofvezel. Op een Huracán Performante maakt de ingenieursafdeling die beslissing, bij Mansory de stylingafdeling. Tenminste, aangezien een G-Klasse al 2,5 ton schoon aan de haak weegt, vragen we ons af tot in hoeverre het carbon de boel gaat redden.

Green over tan

Waarom viel juist deze Mansory G-Klasse dan mee? Simpel. Laatst werd aangehaald in het artikel met de duurste 812’s dat blue over tan op fans kan rekenen in de Instagram-cultuur. Er is echter een combinatie die het net zo lekker doet: green over tan. Groen exterieur, tan (beige of cognac) interieur. Sterker nog: de kleur op deze Mansory G-Klasse is British Racing Green. Zelfs op een auto die zijn best doet om tegen alle heilige huisjes van smaak te trappen, ziet het er niet slecht uit. Niet dat Mercedes nou de geschiedenis heeft om British Racing Green te voeren, maar wat betreft het optische gedeelte mag het er zijn. Laten we het zo zeggen: de smaakpolitie geeft de kleurencombinatie een dikke tien, de rest van de auto wat minder.

Mansory-tuning

Verder is de Mansory G-Klasse, die trouwens luistert naar de naam Gronos, gewoon weer wat we gewend zijn. Een simpele power-upgrade voor de 4.0 V8 zorgt voor 850 pk en 1.000 Nm, wat deze zeecontainer naar 100 laat schieten in 3,5 seconden. De koek is op bij 250 km/u, wat ons meer dan genoeg lijkt. Gelukkig (of jammer genoeg, we moeten iedereen meenemen) zal ook deze Mansory G-Klasse niet de meest voorkomende auto op de weg zijn: er worden 10 gebouwd.