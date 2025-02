”Vier grote autoconcerns sjoemelen met info over actieradius”

Heb jij een EV? Dan is de kans groot dat jouw merk erbij zit!

Autofabrikanten zijn ook maar ondernemers die graag een product willen verkopen. Daarvoor wil je het product zo aantrekkelijk mogelijk maken. Van benzineauto’s en diesels wordt verteld hoe zuinig ze wel kúnnen zijn. In praktijk zul je vaak alsnog meer verbruiken dan dat de dealer je heeft beloofd. Hetzelfde geldt voor EV’s. Toch start er een onderzoek naar gesjoemel met elektrische auto’s.

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM start een onderzoek naar ”vermoedelijke oneerlijke handelspraktijken”. De bedrijven zouden sjoemelen met de informatie over de actieradius van EV’s, de verminderde prestaties van de batterij en beperkingen in batterijgaranties. De bedrijven die onder de loep liggen zijn Tesla, BYD, Volkswagen en Stellantis. We missen nog de Japanse merken en de Renault– en Geely groep voordat je zo’n beetje alle auto’s in Europa hebt.

Volgens AGCM bevatten de Italiaanse websites van deze fabrikanten tegenstrijdige informatie. Zo kun je een actieradius vinden, maar wordt hier niet bij benoemd ”welke factoren van invloed zijn op de geadverteerde maximale actieradius en in hoeverre deze factoren van invloed zijn op de werkelijke actieradius”. Tevens zou er geen duidelijke of onvolledige informatie zijn over de afnemende prestaties van de accu en mist er ook informatie over garanties op de batterij.

Mogelijke boetes

Sinds afgelopen week ligt de aanklacht bij de Italiaanse politie. Zij zullen het onderzoek verder uitvoeren en een conclusie trekken. Als de politie, de bedrijven strafbaar acht, kunnen er flinke boetes komen. Het schenden van consumentenrechten kan in Italië resulteren in boetes van 5 tot 10 miljoen euro. Ka-ching!

Reuters vroeg de bedrijven om een reactie. Tesla reageerde niet en BYD en VW gaven aan niet te willen reageren. Stellantis wil dat wel doen. ”Stellantis is ervan overtuigd dat het adequate, precieze en grondige antwoorden heeft gegeven op de vragen van de ambtenaren. Stellantis plaatst de behoeften en tevredenheid van haar klanten centraal bij al haar activiteiten en gelooft dat het locpende onderzoek dit zal bevestigen.”

Het is niet de eerste keer dat Stellantis, het moederbedrijf van onder ander Peugeot, Opel en Jeep, in conflict komt met de Italiaanse autoriteiten. De Alfa Romeo Milano moest de Junior worden en de Fiat Topolino mocht geen Italiaanse vlaggetjes dragen.

Foto: Volkswagen ID.3 facelift – rijtest en video