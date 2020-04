Toyota laat je nu zelf een GT86 maken

Het enige dat je nodig hebt is een schaar, lijm en een goedgevulde printer. Dan kan je zelf ook een papieren Toyota GT86 maken.

Heb jij altijd al een nieuwe Toyota GT86 willen hebben, maar was je te laat om het in Nederland te kopen? Dan hebben de Japanners goed nieuws voor je. Ze hebben namelijk meerdere ontwerpen van de Toyota GT86 gratis vrijgegeven, waarmee iedereen zelf een sportauto in elkaar kan knutselen. Toegegeven, er zijn een paar problemen. Het grootste minpunt is misschien wel het ontbreken van de boxermotor.

Het gaat namelijk om een papieren versie van de Toyota GT86. Vijf jaar geleden nam Toyota zes GT86’en mee naar Goodwood, allen met een bijzondere, eigen livery. De Castrol-bestickering van de Toyota Celica GT-Four, bijvoorbeeld. Deze GT86’en waren volgens Toyota onwijs populair, daarom dat de autofabrikant met deze vouwbare modellen komt.

Deze kunnen met iedere simpele A4-printer worden geprint, al raadt Toyota A3-papier aan. Anders wordt het vouwwerk een beetje onhandig. En met groter papier krijg je logischerwijs een groter resultaat. Na het printen moet je met een schaar de modellen – inclusief witte plakdelen – uitknippen. Met wat lijm kan je deze onderdelen aan elkaar vastplakken, waardoor je uiteindelijk tot onderstaand resultaat zou moeten komen. Tenzij je de schrijver van dit stuk bent, want dan krijg je alleen plakkerige handen en verminkt papier.

De hoge resolutie PDF-bestanden zijn via deze site te downloaden. Een papieren Toyota GT86 moet in een uurtje klaar kunnen zijn. Perfect voor het thuiszittend kind die een CKV-les moet doen?