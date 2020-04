Oude Cadillac van Freddy Heineken levert vermogen op

De bepantserde, Amerikaanse sedan is flink meer waard geworden door het zweet van Heineken.

Stel, je bent net vrijgelaten na een ontvoering die drie weken duurde, maar je voelt je logischerwijs iets minder veilig als je buiten bent. Hoe kan je dat gevoel van veiligheid terugkrijgen? Nou, door een flinke Amerikaan te kopen, bijvoorbeeld.

Dat is precies wat Freddy Heineken in de 1985 deed met deze Cadillac Fleetwood Brougham. Alleen al van de buitenkant ziet zo’n Amerikaanse sedan er ontzettend veilig uit. Je bent immers door die gigantische motorkap en achterklap altijd meters van ongelukken – en criminelen – vandaan. Dat was voor meneer Heineken echter niet genoeg. Dus liet hij de auto bepantseren tot niveau B6. Volgens ArmorMax betekent dit dat zelfs een Kalasjnikov niet door de auto kan komen. Wat wel zo handig is, aangezien alle criminelen altijd Kalasjnikovs hebben.

Tijdens die bepantsering is het glas vijf centimeter dik gemaakt (hopelijk niet van een Tesla-leverancier) en is er een zuurstoftank in de kofferbak gemikt. Zo moet de auto zelfs tijdens gasaanvallen een veilige haven zijn. Met andere woorden: deze Cadillac was voor Freddy Heineken wat The Beast is voor Trump.

Inmiddels is Heineken al een tijdje niet meer onder ons, zijn auto werd daarom een jaar na zijn overlijden verkocht. Tot en met gisteren was de auto te veil via BVA Auctions, de nog anonieme winnaar kan de auto ophalen voor 56.000 euro. Die heeft overigens wel wat werk aan de Fleetwood, aldus het veilinghuis. Zo heeft de Cadillac – met 79.189 kilometer op de teller – ‘technische/carrosserie aandacht nodig’. Rijden en remmen doet ie gelukkig nog wel.

Misschien klinkt 56k als ‘niet veel’ voor een oude Cadillac; een snelle Marktplaats-zoektocht leert dat het dat toch wel is. De enige Fleetwood Brougham die wij op de site konden vinden staat voor 9.995 euro te koop. Toegegeven, deze heeft een net iets hogere kilometerteller, met 85.000, en zal iets vlotter op de weg zijn. Deze is immers niet met zware bepantsering voorzien. Zo zie je maar weer: een bekende naam kan zorgen voor een hogere prijs. Overigens hebben we een Heineken-auto qua prijs zowel extremer als goedkoper gezien.

Dank aan Arnold en Jaap voor de tip!