Maatregel PSA treft honderden medewerkers autofabriek

De overname van PSA heeft destrastreuze gevolgen voor honderden medewerkers van een Vauxhell-fabriek. Eerder werd al bekend dat de banen van 400 medewerkers van de Ellesmere Port-fabriek in Engeland gaan verdwijnen. Het Franse autoconcern was echter nog niet klaar met het aandraaien van de kraan. Vandaag is bekend geworden dat nog eens 250 banen in diezelfde fabriek door het putje gaan.

Dat heeft een woordvoerder van PSA gezegd. De mededeling werd afgelopen week gecommuniceerd. De productie van de fabriek zal de komende periode worden teruggeschroefd en er zijn daardoor minder medewerkers nodig. In de autofabriek rolt de Opel/Vauxhall Astra van de band.

PSA zal op een later moment dit jaar beslissen wat te doen met de productie van de hatchback. De Europese verkopen van de Astra lopen hard terug. De cijfers van JATO Dynamics laten tot en met oktober vorig jaar een daling van 9,7 procent zien. Niet alleen in Ellesmere Port produceert Opel de Astra. Ook in een fabriek in Gliwice, Polen wordt de Astra geproduceerd. Met de overname van PSA werd al gevreesd dat er banen zouden gaan verdwijnen door reorganisaties. (via Autonews)