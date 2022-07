Dít is de duurste Peugeot 308 van Marktplaats

Kan een Peugeot 308 op Marktplaats duur worden en zo ja, hoe duur? Wij hebben alle antwoorden voor je.

Toegegeven: het vinden van een dure Peugeot is niet makkelijk. Nou ligt het ook een beetje aan je perceptie van duur, want je kan bijna 68 ruggen stukslaan op een Peugeot 508 Sport Engineered. Veel duurder dan dat wordt het niet, maar dat is nog wel bijna 70.000 euro voor een Peugeot. Een voordeel: zo duur is de occasion van de dag niet. Het is een 308, maar wel de duurste Peugeot 308 van Marktplaats. Wat krijg je dan precies?

Duurste Peugeot 308 van Marktplaats

Wie nu een dik aangeklede GT-Line verwachtte, zit er flink naast. De duurste Peugeot 308 van Marktplaats is deze 308 Cup. Het flinke geld zit hem dus niet in LED-koplampen, leren bekleding en geüpgradede speakers. Sterker nog: een passagiersstoel moet je al zien als een luxe toevoeging aan deze Peugeot 308.

Peugeot 308 Cup

Zoals je kunt verwachten is dat ook helemaal niet het doel van deze Peugeot 308 Cup. Het is een ‘echte’ Cup-raceauto die in 2019 gebruikt werd voor de racerij. Na het seizoen kwam die in andere handen en is er alleen mee gereden op circuitdagen. In totaal heeft deze 308 zo’n 5.900 km achter de kiezen, maar heeft dat al wel het nodige onderhoud gekost.

De standaard 1.6 liter PureTech motor heeft een door Peugeot Sport herziene ECU, waarmee het blok 330 pk op de weg zet. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak. Nou zien we schakelflippers achter het stuur, maar ook een derde pedaal. Een soort sequentiële race-bak. Zoals gezegd is het interieur vrij van zaken die gewicht kosten. Een echte raceauto dus. Verwacht niet dat je hier makkelijk een kenteken op krijgt.

Kopen

Toegegeven, als je geen circuit in je tuin hebt of een abonnement op circuitdagen, zal je niet zo veel hebben aan de duurste Peugeot 308 van Marktplaats. Desalniettemin is het een geinige occasion en wel echt cool. De duurste Peugeot 308 van Marktplaats kost 52.500 euro. Overigens is dat maar een klein beetje meer dan de duurste straatlegale 308 van Marktplaats, een nieuwste generatie 308 die net geen 48.000 euro kost. Het échte duurste exemplaar kun je kopen op de advertentie van de Peugeot 308 Cup op Marktplaats.