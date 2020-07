Toyota legt uit waarom de GT86 speelser is dan de Supra

De Toyota Supra is een lekkere auto, al zou deze wel iets speelser kunnen. Toyota legt uit waarom deze dat niet is.

Wouter zei het nog tijdens zijn rijtest van de Toyota Supra: de Supra is een snoepje, maar minder speels dan je zou denken. Door tamelijk dikke banden rondom, is er meer dan genoeg grip en zal je ‘echt je best moeten doen’ om de bolide aan het glijden te krijgen. Dit is vooral gek als je denkt aan de Toyota GT86. Deze auto houdt er immers van om zijwaarts te gaan.

De Belg Herwig Daenens, Master Driver van de Toyota Supra, legt tegen de BNR Nationale Autoshow uit waarom dit zo is. Want dit is een bewuste gedachte, zo blijkt. Als Master Driver is Daenens bij Toyota verantwoordelijk van hoe bepaalde auto’s – zoals de Supra en de GT86 – aanvoelen. En daarbij focust hij zich niet per se op rondetijden. Natuurlijk is een rappe circuitauto leuk, maar het gevoel is misschien wel belangrijker. Oh, en comfort ook. Het is immers belangrijk ‘dat een klant uit de auto kan stappen na een rit van zeven of acht uur en zich dan toch lekker voelt’, zo stelt Daenens.

En wat hij ziet als zijn belangrijkste beslissing bij de GT86? Het speelse karakter. ‘Het balans van het verleggen van de stabiliteit naar de agiliteit’. Ofwel, het spannend maken van een auto. Daarbij is het volgens de Belg belangrijk dat een auto progressief en voorspelbaar blijft. Niet dat je ineens het gas loslaat en achterstevoren schiet, om maar iets te noemen.

Toen Daenens na het succes van de GT86 ook aan de Supra mocht werken, was zijn doel duidelijk. Die Supra moest simpelweg een grotere broer worden van de GT86. Qua performance wel op een hoger niveau zitten, maar er toch kwajongensstreken in mengen.

Het probleem is alleen dat die GT86 een stuk minder pittig is als de Supra. Dus wanneer je bij die Supra het ‘grensgebied’ bereikt tussen leuk en een crash, ben je een stuk vlotter aan het rijden dan je bij de GT86 zou doen. Daenens moest er dan ook goed op letten dat die Supra niet een gevaarlijke auto zou worden. Met andere woorden: omwille van de veiligheid is de GT86 speelser dan de Supra geworden.

