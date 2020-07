Gaat Volvo straks Volvo-stickers op de Polestar 2 plakken?

Verwarrend nieuws uit Volvo-land. Het zou zomaar eens kunnen dat ze straks Volvo-stickers op de Polestar 2 gaan plakken.

Autofabrikanten gaan nu door een paar moeilijke jaren. Enerzijds is er de EU, die ze tot steeds schonere auto’s dwingt met CO2-boetes. Tegelijkertijd willen consumenten steeds grotere auto’s kopen. Het is niet voor niets dat de Volkswagen Tiguan de bestverkochte Volkswagen is wereldwijd. En wat is het probleem met dergelijke SUV’s? Aerodynamisch minder glibberig en een groter gewicht. Allebei zaken die bijdragen aan een grotere CO2-uitstoot.

Dit probleem heeft Volvo zelf ook al bedacht. In een interview met Auto Express, zegt senior vice president of design Robin Page daarom dat hun auto’s er binnenkort ‘heel anders uit gaan zien’. Concreet denkt hij aan elektrische auto’s die men de ruimte geeft die ze willen. Elektrische SUV’s dus, maar dan SUV’s die lekker glibberig zijn. Dat laatste is weer goed voor de actieradius.

Waar komen we dan op uit? De coupé SUV. En wat heeft zusterbedrijf Polestar nou zojuist uitgebracht? De coupé SUV annex crossover Polestar 2.

Voor de duidelijkheid: Page zegt niet dat ze daadwerkelijk een Volvo-sticker op de Polestar 2 gaan plakken. Tegelijkertijd zou het wel een beetje raar zijn als ze dat niet gaan doen. Het ontwikkelen en produceren van een elektrische auto is immers schreeuwend duur. Volvo en Polestar zijn onderdeel van hetzelfde bedrijf, dus kunnen ze vrij makkelijk elkaars auto gebruiken. De Polestar is dan de sportieveling, de Volvo is weer de ruime, praktische variant.

Wie kijkt naar de Polestar 2 van onze rijtest, moet eigenlijk moeite doen om er géén Volvo in te zien, niet? Met name de voor- en achterlichten voelen heel Volvo-achtig aan. Pas gewoon het VAG-model toe, plak overal een paar stickers op, verander de details een beetje en je hebt zo een nieuwe auto. En die auto kan je weer een Volvo noemen.

Voor wij zo’n mogelijk bestickerde Polestar 2 gaan zien, is eerst de Volvo XC90 aan de beurt, Die wordt binnen de komende twee jaar gepresenteerd en zal dan meteen een volledig elektrische variant gaan krijgen. Pas daarna gaat Volvo de glibberige SUV’s-die-geen-SUV’s-zijn presenteren. Volgens het Britse blad worden dit puur-elektrische auto’s, waar dus geen benzinemotor inpast. Een beetje zoals alle Polestar-modellen worden, dus.