Deze spotgoedkope Bugatti is wéér te koop

Of althans, spotgoedkoop. Op Marktplaats staan er wel wat goedkopere auto’s, dan deze spotgoedkope Bugatti.

Bugatti: hét merk van belachelijke snelheid, belachelijke luxe en belachelijke prijzen. Want als zelfs de ‘instapper’ al 2,6 miljoen euro kost, dan weet je dat je met een hyperexclusief automerk te maken hebt. Althans, dat dachten we dan. Vandaag zegt Bugatti namelijk de productie te zijn gestart van de nieuwe instapper: de Bugatti Baby II. Met een prijs van maar liefst 30.000 euro.

En met die Baby II is wat geks aan de hand. Afgelopen september konden we namelijk melden dat deze auto was uitverkocht. Toch kan je er nu weer eentje kopen. Wat blijkt? Wegens ‘recente wereldwijde gebeurtenissen’ (lees: corona) hebben ‘sommige’ klanten zich bedacht. Daardoor zijn een paar van de vijfhonderd buildslots beschikbaar gekomen. Dus, wie vorig jaar buiten de boot viel, kan nu nog een poging doen.

Maar wat koop je eigenlijk voor de prijs van een kale Volkswagen T-Roc? Nou, sowieso een auto die vrij makkelijk te parkeren is. Het gaat namelijk om een schaalmodel van de Type 35. Deze is 75 procent zo groot als die auto en is ontworpen voor jongeren vanaf veertien jaar oud. Niet dat volwassenen er niet in kunnen rijden, zo laat onderstaande video zien. Maar erg comfortabel ziet het er wat ons betreft niet uit. Noem het eerder knus.

Nou is het niet per se verstandig om een W16-motor met ruim duizend pk aan een 14-jarige knul te geven, dus is deze Bugatti wat… bescheidener. Het gaat om een elektrische auto, met een enkele motor op de achteras. Het basismodel kan maximaal 5,5 pk aan en heeft een topsnelheid van 45 km/u. Met de 1,4 kWh-accu kan dit model 25 kilometer rondrijden. Mits je het rustig aan doet, dan.

Bugatti maakt ook een Vitesse-model, deze krijgt een 2,8 kWh-accu en maximaal 13,6 pk. Dit is zoveel pk voor het gewicht (230 kilo), dat Bugatti claimt dat de Michelin-achterbanden zullen spinnen als je het gaspedaal indrukt. De topsnelheid van dit wagentje is 70 km/u, 0-60 km/u is in zes seconden voorbij. Om deze nogal indrukwekkende (voor een 14-jarige) snelheden te kunnen behalen, moet je de Speed Key gebruiken. Leuk detail, net als in de ‘echte’ Bugatti’s.

Deze snellere Baby II kan overigens ook twee keer zo ver rijden, door de grotere accu. De Vitesse is natuurlijk wel een stukje duurder, met een prijs van 43.500 euro. Heb je liever een (nóg) exclusievere Baby II? Dan moet je voor de Pur Sang gaan, die 58.500 euro kost. Bij deze auto is het aluminium plaatwerk met de hand gemaakt, de carrosserie bij de andere twee modellen wordt met een 3D-printer vervaardigd.

Wil jij zo’n spotgoedkope Bugatti op de kop tikken? Ga dan rapidement naar de Bugatti Baby-site, voordat ze wéér uitverkocht zijn.