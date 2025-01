Alpine wil een nóg dikkere elektrische Renault 5 Turbo bouwen

Kan de elektrische Renault 5 Turbo nog stoerder? Volgens Alpine wel!

De Renault 5 en Alpine A290 hebben de harten van vele autoliefhebbers veroverd. Met maar liefst 33,9 procent van de stemmen, zijn de twee uitgeroepen tot de Autoblog Auto van het Jaar 2024. Oh, en later wonnen de twee ook de Europese Auto van het Jaar 2025-verkiezing.

Nu volgt de volgende stap in het Renault 5-stappenplan: een loeidikke 5 Turbo bouwen. Renault heeft al de eerste beelden hiervan gedeeld. We hebben ook al een naam en wat specificaties. De elektrische Turbo-reïncarnatie heet de Renault R5 Turbo 3E en is en moderne blik op de oude Renault 5 Turbo en Turbo 2.

Twee elektromotoren zorgen voor een vermogen van meer dan 500 pk. Nog leuker: alle kw’tjes aan vermogen gaan naar de twee achterwielen. Een sprintje van 0 naar 100 km/u gaat natuurlijk ook vliegensvlug in deze EV. Binnen 3,5 seconden bereik je de maximumsnelheid van onze snelwegen. Een speciale groep medewerkers zal de Renault R5 Turbo 3E in kleine aantallen bouwen. Het prijskaartje is nog onbekend, maar zal volgens de geruchten bestaan uit zes getallen. Voor de komma, uiteraard.

Alpine wordt aangemoedigd

Het Britse AutoExpress zag de Renault 5 E-Tech Electric en Alpine A290 op het Autosalon van Brussel. Daar trof het Britse automedium ook Fabrice Cambiolive. Hij is de uitvoerend manager van Renault en rapporteert direct aan opperbaas Luca de Meo. Cambiolive verklapt dat Alpine zin heeft om een nog dikkere elektrische Renault 5 Turbo.

Expliciet zegt Cambiolive het volgende: ”Natuurlijk zal dit (de elektrische Renault 5 Turbo) Alpine nog een motivatie geven om het nog beter te doen. Dat is wat ik denk.” Een dikke vette bevestiging dat er een Alpine A290 met meer vermogen en een joekel van een koolstofvezel bodykit komt, krijgen we helaas nog niet.

De grote vraag is: kan de Renault R5 Turbo 3E nóg breder? Alpine nam voor de A290, de 5 E-Tech en maakte de EV wat breder, bouwde een eigen subframe en een nieuwe ophanging, voegde wat eigen stylingdetails toe en installeerde een sterkere e-motor. Zouden zulke aanpassingen ook werken op de 5 Turbo? Of zou de Alpine Turbo dan te veel van het goede zijn?